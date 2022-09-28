الامارات | أثير «الأولى» من دبي.. بحُلة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت إذاعة الأولى، التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دورتها البرامجية الجديدة، بالتزامن مع احتفالها بمرور ثمانية أعوام على البثّ الأول للإذاعة، ذات النهج التراثي الإماراتي واللهجة المحلية الخالصة.

وقالت مديرة إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي بالمركز، نتالي أواديسيان: «في (الأولى) نسعى لنكون في المرتبة الأولى كما عودتنا الإمارات الحبيبة على الدوام، وأن نتابع عن كثب إنجازات المجتمع الإماراتي والإضاءة عليها»، مشيرة إلى أن الإذاعة بعد تخفيف إجراءات «كوفيد-19» ستتجه في الدورة الجديدة إلى زيادة عدد ساعات البث الخارجي لنكون أكثر ملامسة وقرباً من متابعينا وجمهورنا العزيز.

وتتضمن الدورة البرامجية كثيراً من التجديد، إذ تهدف الإذاعة الظهور بحُلة جديدة تجعلها أكثر قرباً من جمهورها، وبينما يستمر برنامج «صباح الأولى» مع سالم محمد، بإيصال رسائله الإيجابية من الإثنين إلى الجمعة، يأتي البرنامج اليومي الجديد «عيال البلاد» بدلاً من برنامج «للشباب رأي»، الذي تقدمه أمل الملا من الإثنين إلى الجمعة.

ويطلّ برنامج «راديو البيت» من الإثنين إلى الجمعة، من تقديم سماح العبار، ليعرض رؤية جديدة أكثر تركيزاً على دور الأسرة في الحفاظ على قيم ومبادئ موروث المجتمع الإماراتي، نظراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه ودورها المؤثر في التربية والسلوك للشباب الإماراتي.

ويتابع برنامج «حيّاك في بلادي» مع شرينة سالم من الإثنين إلى الجمعة تقديم كل ما هو تراثي سياحي، مستعرضاً السياحة الداخلية في الإمارات ومختلف الأنشطة والفعاليات والمهرجانات في الدولة.

وبالنسبة للبرامج الأسبوعية يستمر «الأولى مع الأولى» من تقديم أم الإعلام الإماراتي، حصة العسيلي كل أربعاء، إذ تواصل استضافة شخصيات وطنية مؤثرة في كل مجالات الحياة. كما يستعرض عناوين كتب وإصدارات ليطلع المستمع على محتواها، خصوصاً الموجودة في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

ويأتي برنامج «مسا الرياضة» من تقديم ثاني جمعة بالرقاد، وماجد العصيمي، كل يوم إثنين ليستعرض الرياضة المحلية ما بين الماضي والحاضر ومراحل تطوّرها، إضافة إلى أهم الموضوعات الرياضية والبطولات المحلية.

وينطلق النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان، والمحاور فهد علي، من خلال برنامج «غبايب» كل يوم إثنين في رحلة ضمن البيئة الساحلية للإمارات، من خلال المفردات الخاصة بأهل البحر وقصصهم المشوّقة. ويأتي برنامج «دفاتر بن سليمان» مع الشاعر سيف بن سليمان، وحمد الشامسي، كل يوم سبت ليطرب أذن المستمعين بالقصيد الإماراتي الأصيل، وليطرح موضوعات تناولها الشعراء المحليون في قصائدهم، ويلقي الضوء على الأسماء التي برزت في فضاء الشعر الشعبي الإماراتي.

فواصل

عملت إذاعة الأولى في الفترة الماضية على مجموعة من الفواصل، التي تعكس بيئتها ومحيطها الإماراتي الخالص، وحملت بين طياتها التنوّع ما بين التراثي والوطني ومن أهمها، فاصل «سلومنا» بصوت الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عبدالله حمدان بن دلموك، ليضيف لنهج وعمل الإذاعة، من خلال طرح موضوعات وقضايا اجتماعية متنوّعة من رؤية ووجهة نظر محلية مستمدة من عادات وقيم ومبادئ المجتمع الإماراتي.

ويثري فاصل «شلات» تجربة المستمعين بأبيات شعرية مسجلة بأصوات مجموعة من المبدعين الإماراتيين.

النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان، والمحاور فهد علي ينطلقان، من خلال «غبايب» في رحلة ضمن البيئة الساحلية للإمارات بقصص مشوّقة.