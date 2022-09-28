الامارات | 30 فيلماً في «مهرجان دينار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُشارك 30 فيلماً روائياً في الدورة الـ33 من مهرجان دينار السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية التي تُفتَتَح اليوم، من بينها أعمال تُعرض للمرة الأولى. وتتنافس ستة أفلام في المسابقة، من بينها «ذي ألموند أند ذي سيهورس» لسيلين جونز وتوم ستيرن، الذي يُعرض في افتتاح المهرجان.

وفي تحية إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، تُعرض ثلاث وثائق أرشيفية تعود إلى زيارتها لفرنسا في 1957، بينها وصولها إلى باريس ومأدبة العشاء التي أقيمت على شرفها في متحف اللوفر وخطابها الرسمي.