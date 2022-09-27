بإطلالات أنيقة.. إلهام شاهين رفقة ليلى علوي في مهرجان الأمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة جذابة رفقة الفنانة ليلى علوي، خلال حضورهما فعاليات افتتاح مهرجان الأمل السينمائي الدولي في دورته الثانية بروما.

وأطلت الفنانة إلهام شاهين التي نشرت الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، بفستان قصير بنقشة التايجر .

واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على الجانبين، ونسقت معه حذاء باللون الأسود وكلاتش باللون الذهبي.

أما الفنانة ليلى علوي تألقت بتيشرت باللون الأسود مع بنطلون باللونين الأسود والذهبي.

واعتمدت مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

وانطلق المهرجان تحت شعار "سينملا بلا حدود"، ومن المقرر أن تشهد الدورة مسابقات رئيسية تتنافس على جوائزها أفلام تعالج القضايا الإنسانية التي تتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال السينما والإبداع.