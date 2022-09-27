لسبب غريب.. إغلاق سوق الطيور في باريس أواخر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - يعود تاريخ سوق الطيور في باريس إلى عام 1808 ومن المتوقع إغلاقه في أواخر شهر ديسمبر الجاري، كما يُفترض أن يتم تجديده في الفترة بين سنتي 2023 و2025.

وهذا السوق الذي يقيم كل يوم أحد في سوق الزهور بمنطقة لي يعتبر نقطة جذب للسياح والباريسيين الذين لديهم أطفال، ولكن بلدية باريس في عام ٢٠٢١ بعد حملة من منظمة معنية بحقوق الحيوان قرروا إغلاقه وتجديد الموقع.

وقال كريستوف ناجدوفكسي نائب رئيسة بلدية باريس: "السوق أصبح بؤرة لتهريب الطيور في منطقة باريس بما في ذلك الطيور المهددة بالانقراض.، وفق ما ذكر موقع "hindustantimes".

وأضاف: "السبب الثاني لإغلاقه هو أن الظروف التي تقدم فيها الطيور لم تعد مقبولة".

وأوضح:" إن 13 شخصًا لديهم ترخيص لبيع الطيور في السوق لكن سبعة فقط يستخدمونه ومعظمهم يبيع أيضًا أشياء أخرى مثل مستلزمات الحيوانات الأليفة".

وتابع نجدوسكي: "في الأشهر المقبلة، سنساعد بائعي الطيور على الانتقال إلى نموذج عمل جديد".

واعترف ألبرت بادالامينتي الذي كان يبيع الطيور في السوق منذ 38 عامًا، أن بعض البائعين لا يحترمون القواعد، ولكن الأمر متروك للشرطة.

وتابع:" إنهم سيجدون لنا وظيفة أخرى.

ورحب الناشط في مجال حقوق الحيوان في باريس أماندين سانفيسينس:" إن الحيوانات ليست سلعة ولا ينبغي بيعها كالأحذية أو حقائب اليد".

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