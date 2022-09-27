3 خطوات تجعل منزلك أنيقا من الداخل.. اهتمي بالفرش والأرضيات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يقضي الكثير من الأشخاص وقتًا طويلًا داخل منازلهم، خاصة السيدات، لذلك تحرص العديد من ربات البيوت على البحث عن كل ما هو أنيق ويضفي لمسات من الشياكة والمظهر الجمالي داخل المنزل، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي لا تستغرق وقتًا لتطبيقها.

كيفية تجعلين منزلك أنيقا؟

وبحسب ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، أنه بالرغم من اختلاف الأذواق، إلا أنه يمكن جعل المنزل أنيقًا وجذابًا من الداخل من خلال الخطوات الآتية:

1- تعليق الستائر

جزء مهم من جعل منزلك يشعر بأنه أكثر تكلفة وفخامة، هو خلق مظهر غرف مشرقة وكبيرة، حيث أنه يمكن الحصول على هذا الأمر من خلال تعليق الستائر الكبيرة، وذات الألوان المبهجة المختلفة.

2- الاهتمام بالأرضيات

عنصر آخر في الغرفة يمكن أن يجعل المساحة تبدو أكبر أو أصغر، هو استخدام الأرضيات أو السجاد، فالأنماط المختلفة من الأرضيات الخاصة بك ستغير مفهوم المساحة، فعلى سبيل المثال، ستجعل الأنماط الشبكية أو المربعات الكبيرة مساحتك تبدو أكبر بكثير بينما تجعل الأنماط الأصغر حجمًا المساحة تبدو أكثر ضيقًا.

3- استخدام المفارش

استخدام الوسائد المحشوة بشكل لافت وصغيرة الحجم تعطي مظهرًا جذابًا أيضًا لسرائر المنزل، وذلك إلى جانب اختيارك ألوان مفارش فاتحة الألوان.