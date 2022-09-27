طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة.. بسيطة وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة واحدة، تسعى الأمهات لمعرفتها؛ لأن السبانخ تعتبر من الأكلات سهلة التحضير، التي تحتوي على عدد من العناصر الغذائية شهية المذاق، والمهمة لصحة الجسم أيضًا.

وتعد طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة من الأكلات سهلة التحضير، التي يمكن تجهيزها خلال دقائق في حال توافر المكونات.

طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة

وخلال السطور التالية، نقدم لربات البيوت طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة، حسب ما ذكر موقع halfbakedharvest العالمي:

المكونات

شرائح من سمك السلمون حسب الرغبة

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

ثلاثة فصوص ثوم

كوب سبانخ طازجة مفرومة

قرنفل

مرقة للخضار

مشروم

كريمة جوز هند

ملح

فلفل

خطوات طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة

- ابدأي أولى خطوات طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة بغسل السمك جيدًا، واتركيه حتى يجف.

- يتبل سمك السلمون بكمية قليلة من الملح والفلفل.

- تسخن ملعقة كبيرة من الزيت في وعاء، ثم ضيفي إليه السلمون لمدة تتراوح من 4 إلى 5 دقائق حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- قلبي الشرائح برفق على نار متوسطة الحرارة.

- في الخطوة التالية من طريقة عمل السلمون بالسبانخ والكريمة، ضيفي الثوم إلى السمك.

- ضيفي المشروم في وعاء آخر حتى ينضج جيدًا، ويصبح بني اللون.

- ضيفي كل من كريمة جوز الهند والمرقة والفلفل والملح إلى السمك.

- اتركي الخليط بأكمله حتى ينضج جيدًا، ويثقل القوام الخاص به.

- ضيفي السبانخ المفرومة إلى الخليط لمدة دقيقتين.

- في الخطوة الأخيرة ضيفي خليط السبانخ بالكريمة والمشروم على شرائح السلمون، وقدمي الطبق ساخنًا، ويمكن تزيينه بعيدان من البقدونس أو غيرها.