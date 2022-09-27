احذر.. مرض شهير يزيد خطر الوفاة بنسبة 96%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى أحمد

تعد الوقاية من مرض السكري أمرًا ضروريًا لأنه قد يؤثر على نمط حياتك، وفقًا للنتائج الجديدة، قد يزيد مرض السكري من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 96 بالمائة، كما ذكر موقع "time's of India".

وحلّل فريق من العلماء أكثر من 11000 مشارك مصاب بمرض السكري من سالفورد.

و توقع الباحثون أن نحو 2135 من المشاركين قد يموتون، أشارت النتائج إلى أن خطر الموت المبكر أعلى بنسبة 84 في المائة لدى مرضى السكري، مقارنة بغيرهم.

وأوضحت الدراسة أن النسبة تتزايد لدى الشباب والنساء والمدخنين، حيث كان الرجال معرضين بنسبة 74% لخطر الموت المبكر، والنساء بنسبة 96%.

أوضح الطبيب أدريان هيلد، من مستشفى سالفورد الملكي بالمملكة المتحدة، أن "المرأة المصابة بالسكري قد تعيش خمس سنوات أقل من متوسط ​​عمر المرأة السليمة".

كيفية الوقاية من مرض السكري:

إن الوزن الزائد يمثل أهمية كبرى لمرضى السكري، حيث أن السمنة تجعلك أكثر عرضة للإصابة به.

يمكن لممارسة الرياضة بانتظام وتناول الأطعمة الصحية أن تسبب فقدان الوزن بشكل صحى، على سبيل المثال، القيام بالمشي السريع يوميًا لمدة نصف ساعة فقط يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة30%.

للسكري أعراض كثيرة:

تختلف أعراض مرض السكري اعتمادًا على مقدار ارتفاع سكر الدم، فقد لا تظهر الأعراض على بعض الأشخاص، ومن تلك الأعراض:

1/العطش الشديد

2/كثرة التبوُّل

3/الشعور بالجوع الشديد

4/الإرهاق

5/تأثر الرؤية

6/القروح بطيئة الشفاء

7/الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الجلدية أو الالتهابات المهبلية

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