الامارات | أميركية ترسل سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى أملاً في الحصول على وظيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت امرأة أميركية، تبحث عن عمل، طريقة مميزة للفت نظر "مديرها المحتمل" وعدم ترك مجال لتجاهل سيرتها الذاتية.

إذ أرسلت الأميركية "كارلي بافليناك بلاكبيرن" سيرتها الذاتية مطبوعة على قالب حلوى إلى شركة المنتجات الرياضية الشهيرة Nike في ولاية كارولينا الشمالية.

ونشرت بلاكبيرن ذات الـ 27 عامًا تفاصيل طريقتها المبتكرة لتسويق نفسها في منشور على بموقع التواصل الاجتماعي المهني LinkedIn وأوضحت أنه تم إرسال قالب الحلوى يوم 8 سبتمبر وهو اليوم الذي كانت فيه Nike تحتفل مع موظفيها بما يطلق عليه Just Do It Day.

وقالت بلاكبيرن: "ليس لدى فريقهم شواغر حالياً، لكنني أردت أن أجد طريقة ما لتعريف الفريق بنفسي، وليس هناك طريقة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة."

فقدت بلاكبيرن وظيفتها مؤخرًا، بحسب صحيفة نيويورك بوست، الأمر الذي دفعها للبحث عن وظيفة جديدة وإيجاد طريقة للفت نظر فريق شركة Nike إلى رغبتها بالعمل لدى الشركة.

وعن تفاصيل طلبية الكعكة وطريقة توصيلها، طلبت بلاكبيرن الكعكة من متجر، وتواصلت مع سائقة اسمها "دينيس بالدوين" لتوصيل الطلبية وأخبرتها عن تفاصيل طريقة التسليم.

وقالت بلاكبيرن: "لقد تحدثت إلى بالدوين على الهاتف وقالت لي،" كارلي، أعلم أن هذا مهم بالنسبة لك، وسأفعل كل ما يتطلبه الأمر لإيصال هذه الكعكة إلى الشخص الصحيح."

وعند دخولها إلى الشركة، طُلب من بالدوين ترك الكعكة في مكتب الاستقبال، لكنها أصرت على الإيفاء بوعدها في تسليم الكعكة للشخص المطلوب.

وفعلاً وصلت إلى الشخص المقصود في شركة Nike، حتى أنها طلبت منه التقاط صورة مع الكعكة لتأكيد حصوله عليها، بينما أبدى هو إعجابه بهذه الفكرة واعتبرها "خارج الصندوق".

أشارت بلاكبيرن إن مهمتها الغريبة ألهمت بالدوين للبحث عن عمل أيضًا، وكانت سبباً في إنشاء صفحة لسيرتها الذاتية على Linkedin

وقالت بلاكبيرن إنها الآن على تواصل مع شركة Nike بشأن الوظيفة.