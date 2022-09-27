كيفية السيطرة على الإفراط في تناول الطعام.. خبيرة تغذية: الحل في 20 دقيقة تفكير

القاهرة - سمر حسين - صحة

عادات خاطئة كثيرة يفعلها الشخص عند تناول الطعام، سواء بوجبات غير صحية أو كمية كبيرة أو الأكل طوال اليوم بشكل مبالغ فيه والتردد عدة مرات على الثلاجة لفتحها والبحث عن ما يمكن أكله خاصة بدون الشعور بجوع.

الدكتورة آية سامي، خبيرة التغذية والمدربة الصحية، شرحت عبر «هن»، كيفية السيطرة على الإفراط في تناول الطعام، مؤكدة أن الكثير من الأشخاص يذهبون إلى المطبخ عدة مرات في اليوم لفتح الثلاجة وتناول الطعام بدون الشعور بالجوع، وهو من التصرفات الخاطئة التي تؤثر بالسلب على الصحة سواء لزيادة الوزن أو حصول الجسم على سكريات ودهون لا يحتاج إليها.

وتقدم خبيرة التغذية الخطوات السليمة التي يمكن اتباعها قبل قرار تناول الطعام، حتى لا يصاب الشخص بمشاكل صحية بسبب ذلك كما يلي.

كيفية السيطرة على الإفراط في تناول الطعام

- قبل قرار تناول الأكل أو الذهاب لفتح الثلاجة يجب أخذ نفس عميق وإخراجه ببطء.

- طرح سؤال على نفسك هل تحتاج بالفعل هذا الطعام الآن أم لا؟ ويجب أن تكون صادقا.

- هل تذهب لتناول الطعام بسبب الملل أو الغضب أو شعور بالاحباط؟.

- يجب طرح سؤال آخر ماذا ستشعر بعد تناول الأكل؟، وهل سيؤثر هذا الطعام على جسدك وعقلك بشكل سلبي أم لا؟

- التأكد هل بالفعل أنت تشعر بالجوع؟.

- الحرص على تناول المياه بدلا من الذهاب للأكل.

خبيرة التغذية: اشرب مية وإدي لنفسك 20 دقيقة للتفكير

وقالت «آية»ن إنه بهذه الطريقة يمكن أن يسيطر الشخص على نفسه ولم يفرط في تناول الطعام ولكن يجب أن يكون صادقا مع شعوره، وأوصت بتناول المياة في تلك اللحظة والانتظار لنحو 20 دقيقة لمنح عقلك وجسدك الوقت للتفكير بشكل صحيح.

وربما تستغرق هذه الطريقة مدة طويلة ولكن مع الوقت سيجد الشخص نفسه يستطيع التعلب على هذا السلوك الخاطئ والرغبة الشديدة في تناول الطعام طوال ساعات اليوم موضحة خبيرة التغذية: «يمكن مشاركة المحيطين بك لمساعدتك ومحاولة اتباع نظام صحي حتى لا تزيد من الوزن».