سعودية تحلق منفردة في الفضاء.. من هي المهندسة مشاعل الشميمري؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نجمة عربية جديدة بدأت تتألق في سماء الفضاء، حيث أنه من المتوقع أن تكون مشاعل الشميمري، أول رائدة فضاء عربية، حيث ستكون ضمن البعثة السعودية التي ستنطلق العام المقبل على متن كبسولة تابعة لشركة «سبيس إكس»، كما تمكنت من الفوز بمنصب نائب الرئيس للاتحاد بمسابقة الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية «IAF»، كممثلة للمملكة العربية السعودية، لتصبح الأولى التي تتقلد منصبا رفيعا في مجال الفضاء.

ويستعرض «هن»، أبرز المعلومات عنمشاعل الشميمري بحسب ما نشرته بعض المواقع والصحف العربية.

من هي مشاعل الشميمري

- هي من مواليد عام 1984، تبلغ من العمر 38 عاماً.

- هي مهندسة سعودية تخصصت في مجال هندسة الطائرات، وولدت مشاعل الشميمري في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقت تعليمها بين أمريكا والسعودية.

- حصلت على بكالوريوس هندسة الطيران من معهد فلوريدا للتكنولوجيا في ملبورن بولاية فلوريدا الأمريكية.

- مشاعل مهندسة متخصصة أيضا في والمراكب الفضائية والصواريخ، ورائدة أعمال في مجال الصواريخ السلمية، وكابتن طيار تجاري.

- بدأ شغفها بـ الفضاء حينما كانت تعيش بالسعودية والتي أمضت فيها سنوات قليلة من حياتها المبكرة.

- منذ كانت تبلغ من العمر ست سنوات، بدأ اهتمامها المبكر بالفضاء، حيث كانت تجلس لتتأمل النجوم في صحراء مدينة عنيزة في السعودية.

- قررت منذ هذا العمر أن تتعلم بناء المراكب الفضائية والصواريخ التي ستمكنها من استكشاف الفضاء واصطحابها يوما إلى هناك وذلك حتى تشبع فضولها في التعرف على هذا الفضاء.

- تعتبر مشاعل الشميمري هي أول مهندسة صواريخ ومراكب فضائية في دول مجلس التعاون الخليجي.

- استطاعت مشاعل أن تكون موجودة وبقوة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي منذ وقت مبكر وذلك لتعليم متابعيها عن مجالها وإلهامهم.

- أصبحت شخصية عامة ومتحدثة في العديد من الفعاليات في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.

- وما جعلها متفردة هو إعلان الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية IAF فوز ممثل المملكة العربية السعودية المهندسة مشاعل الشميمري، بمنصب نائب رئيس الاتحاد، فوزاً محققاً على 14 مرشحاً من جنسيات مختلفة.

- تولي مشاعل في هذا المنصب العديد من المهام من أبرزها التوصية والإشراف على ترتيبات اجتماعات الاتحاد، وإعداد جدول أعمال الجلسات العامة للجمعية العامة، والإشراف على إعداد التقرير المالي السنوي للهيئة العامة.

- عملت مشاعل الشميمري مساعدة بحثية في مشروع ناسا للدفع الحراري النووي.

- عملت مهندسة أنظمة في شركة الدفاع Raytheon Missile Systems.

- عملت على صناعة 22 صاروخا غير نووي في العام 2006.

- حصلت على جائزة المرأة الملهمة عام 2015 من جائزة المرأة العربية.

- حصلت على تكريم الملك سلمان بن عبد العزيز بوصفها أول مهندسة صواريخ في الخليج.

- مصنفة كواحدة من أكثر 10 سيدات عربيات تأثيرًا في العالم، وصنفتها مجلة Business.com ضمن أكثر مائة سيدة عربية تأثيرا.