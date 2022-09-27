ماذا يحدث في جسمك عند الإكثار في تناول الملح؟.. كوارث صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الملح الأبيض من السموم في حالة زاد عن حده تصبح له كثير من الأضرار، لذلك يجب الحذر منه بشكل عام، وعدم تناوله بكميات كبيرة كي لا تتعرض للكثير من المشكلات الصحية، وذلك بحسب الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية والذي أجاب عن تساؤل ماذا يحدث في جسمك عند الإكثار في تناول الملح؟.

أوضح «حلمي»، عبر «هن»، االمحاذير التي يطلقها الجسم في حالة زادت كمية الملح التي تتناولها، ما يعني ضرورة التوقف أو التقليل من تناول الملح الأبيض.

ماذا يحدث في جسمك عند الإكثار في تناول الملح؟

قال استشاري التغذية، إن هناك علامات تدل على زيادة الملح في الجسم، حيث يمكنك تناول الكثير من الطعام المليء بالملح دون أن تدري وتظن أن طعامك خالي من الملح وإنما يكون في صورة مخبوزات والمقبلات والمعلبات والأطعمة المحفوظة مليئة بالأملاح، والتي تسبب كوارث صحية، ومن بينها كالتالي:

1-العطش المتكرر بسبب زيادة الملح.

2- التبول المتكرر.

3- الانتفاخ وتورم القدمين، وحبس المياه.

4- عدم تذوق الطعام، حيث أن الاستخدام الزائد للملح يضعف من حاسة التذوق لديك، ويعودك على إضافة الملح للطعام، ما يؤدي إلى غياب الطعم الحقيقي للطعام وعدم تقبله على طبيعته، وبالتالي تحتاج ملح أكثر.

5- المرض «ضعف المناعة».

6- حب الشباب.

7- البشرة الجافة.

8- النوم يقلل جودة النوم وزيادة القلق بسبب العطش، والذهاب للحمام.

9- زيادة الوزن خاصة الكرش.

10- ارتفاع ضغط الدم.