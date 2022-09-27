عبير فؤاد: 5 أبراج للبنات من الصعب إثارة غضبهن.. أبرزهم الميزان

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

العصبية من الصفات غير المستحبة، وعكسها الهدوء كما يطلق عليها، وهناك بعض الأشخاص من الصعب جدا إثارة غضبهن، وهو ما توضحه خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في السطور التالية.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أبراج للبنات من الصعب جعلهن في حالة غضب أو عصبية فيما يلي.

برج الميزان

صاحبة برج الميزان تحب أن تعيش في سلام لذلك من الصعب أن تثير غضبها لأنها تبتعد عن المشاكل ولديها صبر وتحافظ على الهدوء، ويمكن أن تظل بدون عصبية لسنوات حتى يأتي عليها موقف ظلم حينها تعلن الحرب.

برج الحوت

صاحبة برج الحوت، تحب أن تعيش في سلام وتبتعد عن المواجهة لذا ستجدها تحاول الهرب منك في حالة محاولة إثارة غضبها لأنها لا تريد أي أمر يخرجها عن هدوئها.

برج الجدي

صاحبة برج الجدي لديها قدرة كبيرة على عدم إظهار انفعالاتها أو مشاعرها لذا من الصعب جدا جعلها تغضب وتحب السيطرة على أعصابها من أجل كسب الموقف.

برج الأسد

صاحبة برج الأسد، لا تحب أي شخص أن يعكر حالتها المزاجية، وتهتم بنفسها فقط، لذا من الصعب إثارة غضبها وتحاول دائما الحفاظ على الهدوء، ولا تظهر أي رد فعل لأنها تتصف باللهدوء الشديد.

برج الدلو

صاحبة برج الدلو لا تجعل المشاعر تسيطر عليها، وتتصف بالهدوء ومن الصعب إثارة غضبها لأنها يمكنها الحفاظ على برودها، بحسب وصف خبيرة الأبراج.