قد يسبب هشاشة العظام.. طبيب يحذر من تناول نوع "عيش" شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يتناول بعض الأشخاص، خاصة متبعي الحمية الغذائية، العيش السن، اعتقادا منهم بأنه من الأنواع الصحية، رغم أنه قد يسبب مخاطر صحية دون أن ندري.

ويلجأ البعض إلى تناول العيش السن أكثر من مرة في اليوم، بل ربما يتناوله البعض بمفرده دون أي أصناف أخرى كوجبة خفيفة، لكن هل يسبب أضرارا صحية؟.

ووفقا لما أكده الدكتور أسامة أرميا، استشاري باطني، فإن العيش السن له مخاطر صحية، حال الإفراط في تناوله.

وحذر أسامة أرميا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من تناول العيش السن، قائلا:" تجنبوا العيش السن من فضلكم خاصة السيدات لأن العيش السن بيقلل امتصاص الكالسيوم وبالتالي بالوقت هيزود فرص الإصابة بهشاشة العظام".

نصائح ضرورية

يجب تجنب الإفراط في تناول العيش السن، لأنه قد العديد من الأضرار، ومنها زيادة الوزن بدلًا من خسارته.

الإفراط في تناول العيش السن يتسبب في الإصابة بالإمساك لأن الالياف الموجودة فيه غير قابلة للذوبان في الماء.

يجب شراء العيش السن من أماكن مضمونة، لأنه في بعض الأحيان يضاف له عسل أسود، وبالتالي يحتوي على سعرات حرارية أعلى.

لا يجب تناول العيش السن يوميا، ويمكن الاكتفاء بتناول نصف أو ربع رغيف فقط.

يفضل تناول العيش السن في وجبة الإفطار أو قبل الساعة 5 مساءً، لأن الحرق يكون أفضل في هذه الفترة.

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