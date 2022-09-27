للرجال.. تجنب هذه الملابس لا تتناسب مع العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الرجال ترتدي الملابس التي لا تتناسب مع بيئة العمل، لذا في التقرير التالي سوف نتعرف على هذه الملابس لتجنبها.



الكرفتات غير المناسبة:



قد يرتدي بعض الرجال الكرفتات التي يوجد عليها رسومات الغير لائقة لمكان العمل، والتي قد تحمل عبارات لا تليق بمكان العمل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع bestlifeonline.



الملابس المرصعة بالجواهر والمطرزة:



يرتدي بعض الأشخاص القمصان المطرزة أو البناطيل المرصعة بالجواهر، ما يجعلها لا تليق بمكان العمل.



التيشرتات التي تحمل عبارات مسيئة:



قد يرتدي العديد من الأشخاص الملابس التي تحمل عبارات مسيئة والتي يمكن أن يقرأها مديرك في العمل وزملائك وتشعرهم بالحرج والضيق، لذا يجب التركيز على الكلمات التي تكون على الملابس قبل الذهاب إلى العمل.



الأحذية المفتوحة:



ارتداء الأحذية المفتوحة مثل " الصنادل" من الأمور التي تكون غير لائقة، حيث يمكن يشعر البعض أن مكانها يكون بعيدًا عن العمل.

البناطيل الضيقة:



يجب الابتعاد عن مظهر البناطيل الضيقة التي قد تشعر البعض بالإحراج لكونها تبرز الساقين بشكل مبالغ به، وقد تشعرك أيضًا بعدم الأرتياح.

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