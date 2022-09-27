هل الامتناع التام عن تناول السكر يسبب مشاكل صحية؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يهتم الكثير من الأشخاص بصحتهم، ما يجعلهم يمتنعون عن تناول السكر بشكل عام خلال يومهم سواء على المشروبات أو في بعض الأطعمة، ويتساءل البعض هل الامتناع التام عن تناول السكر يسبب مشاكل صحية؟

الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والأمراض الباطنية، شرح أن هناك اعتقاد من الفرد يجب أن يتناول معلقتان من السكر فقط خلال اليوم، موضحا أن هذا خطأ شائع حيث أن الإنسان لا يحتاج إلى سكر نهائيا، وأن الامتناع التام عن تناول السكر يعمل على تحفيز الجسم على كسر السكريات والدهون المخزنة بالجسم وتعطيه الطاقة ويكون ذلك مفيد لمن يريد فقدان الوزن.

أهمية الامتناع التام عن السكر

حذر استشاري السمنة والنحافة من الإسراف في تناول السكريات، فالشخص يمكنه الحصول على السكريات التي يحتاجها جسمه بدون السكرعن طريق تحويل الدهون إلى مصادر للطاقة، مشيرا إلى أن السكريات تنقسم إلى «سكريات أحادية وسكريات متعددة»، الأولى موجودة بالسكر الأبيض وبعض النشويات من المكرونة والأرز والخبز الأبيض، أما الثاني متوفر في الشوفان والخبز البني والكامل.

استشاري السمنة: الشخص لا يحتاج تناول السكريات

ونصح «جبران» بتناول السكريات المتعددة والابتعاد عن الأحادية لأنها تزيد من مخاطر السمنة كونها تفرز نسبة كبيرة من الأنسولين مما تجعل الشخص يريد تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على السكر مؤكدا أن جسم الإنسان لا يحتاج للسكريات الأحادية لأنه يحصل على ما يحتاجه بدونه، عن طريق تكسير الدهون الموجودة.

وقال الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، إنّ التوقف عن تناول السكر لن يعود على الجسم بأي تأثيرات سلبية، ويمكن أن يتأقلم الجسم سريعًا بعد التخلي عن السكريات والحلويات، والاستعاضة عنها بما يحصل عليه من الجلوكوز من الخضروات والفاكهة، فضلًا عن حصوله على الطاقة من خلال الدهون المُخزنة بالجسم.

وأضاف «الحوفي» أنّ هناك الكثير من الأطعمة التي يستطيع الجسم من خلالها تعويض الطاقة ونسبة الجلوكوز، مثل الزبادي والألبان والبقوليات والجزر والبطاطس؛ نظرا لأنّها غنيّة بالكربوهيدرات.