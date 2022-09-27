مطالب الأمهات مع العام الدراسي الجديد: مناهج مبسطة ومواد علمية مترجمة للغات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

طرحت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، سؤالا لأولياء الأمور، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبر الجروب الخاص بهم، الذي يضم عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب، لمتابعة قرارات وأخبار التعليم أولا بأول، ومساعدتهم في عرض مشاكلهم ومحاولة مساعدتهم في حلها، بجانب الاهتمام بالجانب التربوي والتوعوي، من خلال فيديوهات شرح ومراجعات للأبناء.

وقالت خلال منشور شاركته لتبادل الآراء بينهم وبين الأهالي لاستطلاع الرأي ومحاولة الوصول إلى هدف مرجو في العام الجديد.

«هُن» تواصل مع عدد من الأهالي وأولياء الأمور من الأمهات، للحديث عن الأمنيات التي يتمنين تحقيقها بالتزامن مع العام الدراسي الجديد2023، لضمان عملية تعليمية تجعل الأبناء في تفوق مستمر.

أمنيات الاهالي بالتزامن مع العام الدراسي الجديد

«قريبا يبدأ العام الدراسي الجديد، ياترى إيه اللى بتتمنوه في السنة الدراسية الجديدة، وإيه السلبيات اللي تتمنوه ما تكونش موجودة فيه»، كان ذلك المنشور الذي دونته داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، والتي تلقت إجابات عديدة من أولياء الأمور، إذ قالت إحدى الأمهات: «عاوزين المدرسة تبقي مكان مفيد لأولادنا سواء أكاديميًا او أخلاقيا أتمنى المدرسين يخففوا في الواجبات المدرسية».

تبسيط المناهج ومواد اللغات مترجمة

فيما قالت ولية أمر أحد الطلاب، في الصف الأول الثانوي، ردًا على السؤال المطروح: «أتمنى إن المناهج تكون متناسبة مع الوقت عشان الولاد تقدر تستوعب وتطبق عليها، امتحانات المواد العلمية لمدارس اللغات ياريت ترجمتها تكون صحيحة ومفيهاش أخطاء و تكون الامتحانات كاملة، المعلم يرجع تاني ياخده شكله المطلوب من خلال مدرسته مش من خلال الدروس».

الاهتمام بالأطفال وتفعيل مجموعات التقوية

كما تحدث إحدى الأمهات، عن الأمنيات التي يتمنون تحقيقها مع بداية العام الدراسي الجديد، إذ قالت: «أتمنى أن العجز الموجود في المدرسين ينتهي، المدرسين يقدروا يسيطروا على الفصول وخصوصا في جلوس الأطفال ولا يتركوا الموضوع للأطفال أو ولي الأمر، وتفاعل المدرسين مع الأطفال خصوصا السنوات الأولى وميكنش عمل فقط وليس رسالة في المقام الأول، مع الاهتمام والمتابعة أثناء البريك وبين الحصص، الاهتمام بالنظافة في الفصول والحمامات والحوش، لازم المدرسة ترجع لدورها تاني ويبقي في رقابة على أداء المدرسين، ويتم تفعيل مجموعات التقوية».