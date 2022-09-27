مزايا حلة الضغط.. تحافظ على الطعام والبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفاد خبراء الهيئة الألمانية للفحص الفني أن حلة الضغط تقدم العديد من المزايا مثل توفير الوقت والحفاظ على العناصر الغذائية للأطعمة، فضلا عما توفره للحفاظ على البيئة.

وأوضح الخبراء الألمان أن غطاء الحلة المحكم يعمل على زيادة الضغط داخل الإناء، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة إلى 120 درجة وتقليص وقت الطهي والطاقة اللازمة لذلك، ولكن لا بد من الالتزام بتعليمات الاستعمال الخاصة بالإناء.

وتتيح حلة الضغط إمكانية تحضير الطعام مباشرة عن طريق السلق في الحساء أو الطهي بالبخار بوضع الخضار أو البطاطس في المصفاة الداخلية المرفقة، وهو ما يفيد في الحفاظ على العناصر الغذائية للأطعمة.

وأشار الخبراء الألمان إلى أن الأرز والمعكرونة غير مناسبين للتحضير في حلة الضغط، ودائما ما ينصح الخبراء باستعمال الموديلات من الشركات الموثوقة، والتي تلتزم بمعايير الجودة والسلامة المناسبة.

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