اتجاهان يهيمنان على الموضة النسائية في الخريف.. تعرفي عليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يهيمن على الموضة النسائية في خريف وشتاء 2022/2023 اتجاهان، هما: الراحة للإطلالة النهارية والأناقة للإطلالة المسائية.

الإطلالة النهارية:

قال كارل تيليسين، محلل الاتجاهات لدى معهد الموضة الألماني، إن الراحة تمثل عنوان الإطلالة النهارية، موضحا أن أبرز مفردات هذه الإطلالة هو السروال الرياضي، الذي يطل بمظهر أنيق ويكتسي بألوان فخمة مثل الأسود والأزرق الداكن والجملي.

ومن مفردات هذه الإطلالة أيضا المعطف ذو الفرو الوثير، والذي يخطف الأنظار إليه من خلال الألوان الجذابة مثل الوردي القوي والأزرق الساطع.

وتعول هذه الإطلالة المريحة أيضا على التريكو، والذي يتألق بألوان زاهية ونقوش جذابة مستوحاة في الغالب من الطبيعة.

كما تشهد الجواكت المبطنة رواجا كبيرا هذا الموسم، وهي تطل إما بقصة قصيرة أو بقصة أكبر من المقاس “versized”.

وأشار تيليسين إلى أن هذه الإطلالة النهارية المريحة تكتمل من خلال الأحذية الرياضية.

الإطلالة المسائية:

أوضح خبير الموضة تيليسين أن الإطلالة المسائية تتسم بالأناقة والفخامة؛ حيث تتألق الفساتين بالأكمام المنتفخة والكرانيش والفيونكات والنقوش المتفردة.

وتخطف البذلات الأنظار إليها من خلال الأكتاف الصندوقية والبليزر الطويل جدا والقصة الواسعة للغاية للسروال، بالإضافة إلى الألوان الزاهية والنقوش الجذابة.

كما تغزو التنانير والفساتين القصيرة الموضة النسائية هذا الموسم لتمنح المرأة إطلالة تتسم بالجرأة والإثارة.

وتكتمل أناقة الإطلالة المسائية من خلال الأحذية ذات الكعب العالي، والذي يصل طوله إلى 15 سم.