استشاري تغذية توضح فوائد القهوة للنساء: تقي من السرطان وتساعد على فقدان الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد القهوة للنساء، جملة يبحث عليها الكثير من الأشخاص هذه الأيام على محرك البحث جوجل، لمعرفة مدى فوائدها في تناولها خلال اليوم، والكميات المحددة لذلك وهل تحتوي على أضرار على صحة الإنسان أم لا، وهو ما يوضحه عدد من الأطباء في السطور التالية.

ذكرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية عبر «هن»، أن فوائد القهوة للنساء مثل الجميع حيث إنها من المشروبات الساخنة المفيدة للصحة لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة كما أنه منبه طبيعي جيد للشخص.

فوائد القهوة للنساء والكمية المحددة

ونصحت «ليندا» بتناول 3 فناجين من القهوة يوميا حيث إنها تساعد على تقليل خطر التعرض للإصابة بالفشل الكلوي الحاد، ولكن حذرت أصحاب أمراض القلب من تناولها لعدم حدوث مشاكل، ونصحت بعدم الإفراط في شربها لأنها تسبب زيادة في ضربات القلب.

فيما قال الدكتور محمد سامي، استشاري التغذية، عبر اتصال هاتفي في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، إن تناول فنجان أو اثنين من القهوة خلال اليوم لها فوائد عديدة على الصحة كما يلي.

فوائد القهوة على الصحة

- يحسن الكافيين الموجود بالقهوة من كفاءة القلب، كما يحمي من مرض فشل عضلات القلب.

- تقلل القهوة من حدوث مرض السكر.

- تعمل القهوة على زيادة نشاط المخ وكفاءته.

- تحسن القهوة الذاكرة لذلك أي تقي من مرض الزهايمر أو الشلل الرعاش.

- احتواء القهوة على مضادات الأكسدة تجعلها تحمي من أمراض السرطان.

- تساعد على فقدان الوزن لاحتوائها على الكافيين الذي بدوره يقلل الشهية وتزيد من عملية الحرق.

وحذر استشاري التغذية من الإفراط في تناول القهوة لأنها من الممكن أن تسبب أضرارا مثل مشاكل في الجهاز الهضمي، والقرح، والارتجاع والشعور بالأرق والتوتر وهشاشة العظام بسبب الكافيين، وارتفاع نسبة جفاف الجسم ما يسبب زيادة التجاعيد.