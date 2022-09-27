خبير لغة جسد يوضح علامات تدل على إعجاب الطرف الآخر بك.. أبرزها التواصل البصري

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إشارات كثيرة تدل على حب الطرف الآخر لك، إلا أن البعص ليس على دراية كاملة بها، لذا يكون الشخص في حيرة من أمره ولديه تساؤلات كثيرة بشأن هل هناك إعجاب أم لا، وهو ما يرصده «هن» في السطور التالية من خلال خبير لغة جسد.

شرح محمد حسن، خبير لغة الجسد لـ«هن»، أن هناك علامات تدل على أن الشخص يشعر بالإعجاب تجاهك، ومن الممكن اكتشاف ذلك من خلال التركيز في بعض الحركات الجسدية لمعرفة الحقيقة كما يلي.

إشارات تدل على إعجاب الطرف الآخر

- من أهم الإشارات التي تدل على إعجاب الطرف الآخر، هي المحاكاة الجسدية، أي أن تجد الشخص تلقائيا عندما يكون بداخله مشاعر إعجاب أو قبول اتجاه الطرف الآخر تحاكيه لغة جسده.

- الجلوس براحة ويظهر ذلك بوضوح، فهذه تعتبر من العلامات على شعور الشخص بالإعجاب لذلك يكون في حالة اطمئنان لأن الجسد لا يشعر براحة إلا إذا كان بداخله كذلك.

- عندما يكون هناك حركات جسدية أو إشارات لا إرادية أي الشخص يكون تلقائي وطبيعي حينها يكون هناك إعجاب وتوافق بين الطرفين.

- علامات الاهتمام تظهر عندما يكون الجسد في المقابل من اتجاه الطرف الآخر.

- عندما يكون هناك تواصل بصري بالطرف الآخر وينظر في عينيه بثقة ودون خجل، هذا يعني أنه يشعر بإعجاب.

علامات الحب

- عندما تتسع حدقة العين ذلك يعني أنه يشعر بمشاعر تجاه الطرف الآخر أما إذا كان تضيق يكون لا يحبه، وهذه الإشارة لا يستطيع الشخص التحكم بها لذا من العلامات المميزة التي تتحدث عن نفسها.

- ومن الإشارات القوية في لغة الجسد هي اللمس الذي يظهر العواطف.

- عندما يكون الشخص يحرص على الجلوس بجوار أو بالقرب من الطرف الآخر فهذا ينقل مشاعر هامة.