الملكة رانيا تحتفل بابنتيها: لا أطلب أصدقاء أفضل منكن «إيمان وسلمى»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحرص الملكة رانيا، على تقليد سنوي، وهو الاحتفال بعيد ميلاد ابنتيها إيمان وسلمى، فتشارك صورة لهما عبر صفحاتها المختلفة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة «تويتر»، وقد نشرت صورة جديدة تجمعهما خلال الاحتفال.

تفاصيل احتفال الملكة رانيا بابنتيها

نشرت الملكة رانيا صورة لها مع ابنتيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وظهرت فيها جالسة في حديقة، ومعها ابنتيها وكتبت في تعليقها: «أغلى بنتين وأعز صديقتين، كل سنة وانتوا سالمين إيمان وسلمى».

واكملت تعليقها باللغة بالإنجليزية: «تزداد صداقتنا قوة كلما تقدمتم في العمر، لا أطلب أصدقاء أفضل منكن، عيد ميلاد سعيد إيمان وسلمى».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الملكة رانيا، عبر التعليقات التي هنأت الأميرات بعيد ميلادهن، وكذلك إعادة المشاركة للصورة الرائعة للملكة رانيا مع بناتها.

عائلة الملك عبدالله

يذكر أنه تزوج الأمير عبدالله من الملكة رانيا وأنجب منها الحسين بن عبدالله وهو ولي العهد الأردني في عام 1997، وتعد الملكة رانيا الأقرب الى أبنائها، وقد أنجبت من الملك عبدالله 4 من الأبناء، هم الحسين وسلمى بنت عبد الله الثاني، وهاشم بن عبدالله الثاني، وإيمان بنت عبدالله الثاني، ودائما ما تشارك صور لها مع أبنائها عبر السوشيال ميديا.