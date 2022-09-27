«رامي» يرد الجميل لوالدته بعد دعمه في الثانوية العامة: «دخل طب وحصلت على لقب الأم المثالية»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تحقق حلمها مع ابنها الذي كان ضمن طلاب الثانوية العامة 2022، وعاشت معه أياما من القلق والخوف منذ بداية العام الدراسي، حتى انتهاء ماراثون الامتحانات مرورا بظهور النتيجة، حاولت آنذاك خلق حالة من الهدوء مع نجلها من خلال رسائل تحفيزية ووعد بهدية فاخرة مهما كانت النتيجة، في لافتة إنسانية بدافع الأمومة والحب، ليكن رد الجميلة للسيدة داليا الحزاوي، بعد أشهر من ظهور النتيجة بأن تم منحها لقب الأم المثالية تكريما لها ولمجهوداتها.

تكريم وتحقيق حلم الطفولة

«أنا وابني رامي اتكرمنا هو من المتفوقين ودخل كلية طب» ، عبارة بدأت من خلالها السيدة داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء مصر، الحديث لـ«الوطن»، عن كواليس حصولها على لقب الأم المثالية لعام 2022، إذ تقول: «ابني تعب واجتهد في الثانوية العامة رغم الظروف الصعبة اللي عاشها الطلاب في هذا العام الدراسي، لكن كانت المكافأة من عند الله، بدخوله كلية الطب البشري، وتحقيق حلم الطفولة».

وفيما يخص كواليس لقب الأم المثالية قالت: «تم تكريم حوالي 1500 طالب وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمتفوقين، بحضور أكثر من 3 آلاف شخص من أولياء الأمور، وخلال الاحتفال تم تكريم عدد من القائمين على العملية التعليمية، وتم إجراء سحب علني لتوزيع الهدية العينية على أولياء الأمور، وحصلت على لقب الأم المثالية، أشعر بفخر كبير وأنني كنت على قدر كبير من تحمل المسؤولية وأديت رسالتي في الحيا تجاه أبنائي».

رسالة حب مكتوبة بخط اليد

كانت السيدة داليا الحزاوي، دونت قبل ساعات من الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، رسالة مكتوبة بخط اليد، تدعم من خلالها نجلها رامي يحيى، تعبر عن حبها له وتقديرها لمجهوده بغض النظر عن النتيجة، والتي كانت انتشرت بسرعة البرق وتداولها الرواد آنذاك على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت خلالها: «ابني حبيبي رامي قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة، بدعي ربنا أنه يجبر بخاطرك ويفرح قلبك، ويسعدك بالنجاح، عاوزاك تتأكد أني في ضهرك وميهمنيش حاجة في الدنيا إلا أنت».