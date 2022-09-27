الجاذبية عنوان موضة الأحذية النسائية في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تمثل الجاذبية عنوان موضة الأحذية النسائية في خريف وشتاء 2022/2023 لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية كلاوديا شولتس أن الأحذية تتألق هذا الموسم بالألوان الزاهية كالبنفسجي أو تتلألأ بالألوان الميتالك البراقة مثل الذهبي أو تزدان بالترتر أو المظهر اللامع لتضفي على المظهر لمسة فخامة تأسر الألباب.

وأضافت شولتس أن هذا الموسم يشهد أيضا رواجا كبيرا للنعل الضخم والسميك للمناسبات النهارية والكعب العالي للمناسبات المسائية.

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