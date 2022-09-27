"بالشوكة".. أمينة شلباية تثير جدلا بعد فيديو طريقة أكل الكشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أثارت أمينة شلباية خبيرة الإتيكيت، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو أتيكيت أكل الكشري.

ونشرت شلباية مقطع فيديو جديد عبر صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك" تشرح فيه الطريقة الصحيحة لتناول الكشري.

وذكرت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية أن تناول الكشري بطريقة شرهة شيء غيرمقبول، متعجبة من فكرة تناول الكشري في كيس، مازحة متابعيها: "نفسي أقابل الراجل الذي اخترع فكرة تناول الكشري في كيس، لن أقول مش مقبول، لكنه تجاوز النطاق الطبيعي، مرفوض من هنا للسنة الجاية".

وتابعت: "مش هقولكم عزومة كبيرة ولا هنجيب أطباق وشوك وسكاكين، هناكل الكشري في الطبق الكرتون عادي، هنفتح أكياس الصلصة والدقة بالأيدي أو بالمقص وليس بالأسنان، ومفيش حاجة اسمها ناكل الكشري بمعلقة، انسوها خالص، هناكل الكشري بالشوكة".

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