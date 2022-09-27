10 نصائح لتنظيم الوقت خلال فترة الدراسة.. حدد الأولويات وذاكر في مكان هادي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تشكل إدارة الوقت تحديًا متزايدًا للطلاب ولذلك يجب التوفيق بين الأولويات المختلفة، لأن القدرة على تحديد الأولويات هي المفتاح للحفاظ على نمط حياة متناغم ومتوازن، توفر الإدارة الجيدة للوقت فوائد وفيرة ستجعل الأمور أسهل للدراسة والعائلة وومارسة الرياضة، وفيما يلي 10 نصائح لتنظيم الوقت خلال فترة الدراسة بحسب ما نشر موقع جامعة تشارلز داروين الأسترالية.

10 نصائح لتنظيم الوقت خلال فترة الدراسة

اكتب قائمة المهام:

تعتبر قائمة المهام تذكير بالمهام الهامة التي تحتاج إلى تحديد أولوياتها، تعامل مع أهم المهام أولاً، يجب أن تكون القائمة في مكان بارز يسهل الوصول إليه مثل الاجندة أو الثلاجة أو على جهازك الإلكتروني.

حدد أولويات عملك باستمرار:

حدد المهمة المهمة التي يجب القيام بها أولاً، واحدة من أهم نصائح تنظيم الوقت، يمكن أن يساعدك استخدام مخطط أسبوعي في تذكيرك بأهدافك قصيرة المدى مثل مراجعة المحاضرات والدراسة للامتحانات، يمكن أن يساعدك المخطط أيضًا في تنظيم المهام غير الأكاديمية التي تحتاج إلى إنجازها حتى تتمكن من الحصول على صورة واضحة لما سيكون عليه يومك / أسبوعك.

يساعدك المخطط السنوي على التخطيط لعملك على مدار فصل دراسي وإعدادك للأشهر المقبلة للمواعيد النهائية المهمة والأحداث القادمة.

ابحث عن مكان ووقت مخصص للدراسة:

حدد مكانًا للدراسة يكون فيه خاليًا من إلهاء الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الهوايات، حارب الرغبة في استخدام هاتفك الخلوي أو الانخراط في الرسائل النصية والشبكات الاجتماعية، وإذا كانت المساحة المخصصة لك مشغولة، فخطط لتغيير المكان مثل المكتبة داخل مكان الدراسة.

خصص وقتك لتحقيق أقصى استفادة منه:

سيساعدك إنشاء جدول أسبوعي على تحديد مقدار الوقت الذي تقضيه في أنشطتك الأكاديمية وغير الأكاديمية اليومية الأسبوعية، ومقدار الوقت الإضافي الذي لديك قبل إضافة أي التزامات إضافية، خصص بعض الوقت في جدولك للاسترخاء لتصفية ذهنك.

احسب طريقة الدراسة المثلى:

حدد أفضل الأوقات والمواقف لك للدراسة والعمل بكفاءة، سواء كنت تدرس في المنزل مع الموسيقى كخلفية أو بهدوء في المكتبة، فإن معرفة تفضيلاتك الدراسية سيجعلك طالبًا فعالاً ونشطا.

كن واقعيًا بشأن الوقت الذي تقضيه في الدراسة:

يستغرق العمل الدراسي الكثير من الوقت للقيام به، مثل البحث وتدوين الملاحظات وكتابة التقارير والقيام بالمهام، خصص وقتًا إضافيًا في التفكير والتحليل وفهم عملك، ولكن كن واقعيًا بشأن الوقت الذي ستقضيه في كل مهمة.

ركز على الأهداف طويلة المدى:

ضع نصب عينيك المكان الذي تريد أن تكون فيه وما تأمل في تحقيقه من خلال وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وواقعية، سيقودك تحديد الأولويات وجدولة الوقت لإكمال أهدافك الفورية والقصيرة المدى إلى تحقيق ناجح لأهدافك طويلة المدى.

اطلب المساعدة عندما تحتاجها:

دع أفراد الأسرة يعرفون جدول دراستك ولا تتردد في طلب المساعدة، إذا فهم أفراد الأسرة أهدافك الأكاديمية ودعموها، فسيكون التعامل مع الحياة أسهل بالنسبة لك.

لا تخافوا من قول لا:

من الصعب أحيانًا قول لا، ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى الدراسة لامتحان أو إنهاء مهمة ما، فعليك أن تتعلم كيف تقول لا، ارفض بأدب وكن واضحًا مع أسبابك، تفاوض على الوقت الذي تكون فيه حرًا في الامتثال للطلب أو الاختلاط بأصدقائك.

راجع ملاحظاتك بانتظام:

راجع ملاحظاتك قبل الفصول الدراسية لتحديث ذاكرتك بالموضوعات التي تمت مناقشتها مسبقًا.