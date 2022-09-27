الامارات | معرض رسوم أطفال أوكرانيا.. يحط في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صواريخ تقصف ناطحات السحاب، ودبابات سائرة، وجنود يطلقون النار على جنود، وأطفال في وضع القرفصاء بوجوه خائفة في ملاجئ الحماية من الغارات الجوية، وأمام المنازل المدمرة.. كل هذه المشاهد المجسدة في رسوم بمعرض متجول في برلمان ولاية دوسلدورف الألمانية هي أكثر مما يمكن استيعابه.

إنها لوحات رسمها الأطفال الذين عايشوا الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي. وتُعرض الرسوم إلى جانب الكثير من لوحات تاريخية رسمها أطفال بولنديون منذ عام 1946.