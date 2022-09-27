الامارات | ماسة وردية عملاقة للبيع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح دار كريستيز ماسة وردية عملاقة، في مزاد بجنيف خلال نوفمبر المقبل، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار.

والجوهرة التي يزيد وزنها على 18 قيراطاً هي أكبر ماسة وردية على شكل إجاصة من هذه الجودة تُطرح للبيع في المزاد على الإطلاق.

وقُدرت قيمة الماسة التي ستباع بالمزاد لأول مرة في الثامن من نوفمبر المقبل، بسعر يراوح بين 25 و35 مليون دولار.

وتزن الماسة 18.18 قيراطاً بالضبط، وهو رقم يحمل دلالات إيجابية بحسب دار كريستيز.