الامارات | ريهانا.. نجمة «سوبر بول»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري كرة القدم الأميركية، أول من أمس، أن المغنية ريانا ستقدّم عرضاً بين شوطي المباراة النهائية في الدوري (سوبر بول) في 12 فبراير المقبل في جلينديل بولاية أريزونا.

وتنضم المغنية المولودة في باربادوس والحائزة جائزة غرامي إلى واحدة من أكثر الفعاليات الموسيقية الأميركية أهمية، إذ ينتظرها الملايين من مشاهدي التلفزيون سنوياً.

وسبق أن أحيا الفعالية فنانون منهم مايكل جاكسون وبرنس وبيونسيه وميسي إليوت وليدي غاغا وبول مكارتني ومادونا.