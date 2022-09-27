الامارات | «زايد للكتاب»: الترشح مفتوح حتى أول أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت لجنة الفرز والقراءة للدورة الـ17 لجائزة الشيخ زايد للكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بمراجعة الأعمال المرشحة للجائزة، وتقييم مدى استيفائها للشروط والمعايير الخاصة بالجائزة. وستستمر اللجنة في اجتماعاتها لدراسة ترشيحات الدورة الحالية حتى نهاية فترة الترشّح في الأول من أكتوبر المقبل، لاختيار الكتب الجديرة بالوصول إلى القوائم الطويلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الفرز والقراءة للجائزة الذي عٌقد أخيراً برئاسة أمين عام الجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية الدكتور علي بن تميم، ومشاركة مجموعة من المختصين بفروع الجائزة.

وقال على بن تميم: «نشيد بالدور الكبير الذي يقوم به أعضاء لجنة الفرز والقراءة خلال هذه المرحلة من الجائزة، تلك المهمة العلمية التي يسعون من خلالها لانتقاء أفضل وأجود الأعمال التي ترفد الحركة الثقافية العربية والعالمية. ونتوجه لهم بالشكر على جهودهم وننتظر منهم المزيد من العمل من أجل نشر رسالة الجائزة السامية، وتعزيز شفافيتها ومكانتها المرموقة بين الأوساط الثقافية».

ومن المقرر الإعلان عن أعداد المشاركات النهائية في أكتوبر والقوائم الطويلة في نوفمبر المقبلين، لتبدأ بعدها لجان التحكيم المتخصِّصة أعمالها لدراسة وتقييم الترشيحات في الفروع التسعة للجائزة وفق المعايير المعتمدة، والتي تشمل التخصص المعرفي، ومستوى عرض المحتوى، ومدى الالتزام بمنهجية التحليل والتركيب المتبعة فيها، وجماليات اللغة والأسلوب، وكفاية وشمول ومعاصرة وأهمية وموثوقية المصادر والمراجع العربية والأجنبية، والأمانة العلمية في الاقتباس والتوثيق، والأصالة والابتكار في اختيار الموضوع، والتصدي له بحثاً ودراسة.

علي بن تميم:

• «ننتظر من لجنة الفرز والقراءة المزيد من العمل من أجل نشر رسالة الجائزة السامية، وتعزيز شفافيتها ومكانتها المرموقة بين الأوساط الثقافية».