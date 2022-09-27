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الامارات | زووم.. على العالم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن زووم.. على العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «ليلى»

محمد راضي عبدالغني ■غواتيمالا / بين أفياء الطبيعة الخلّابة في إحدى قرى كشمير، يُشرق وجه وضّاء لطفلةٍ اسمها «ليلى» كانت تساعد عائلتها خلال عملهم في المزرعة. البراءة تمنح الجَمَال أبعاداً ساحرة.

تناغم ذاتي تحت المطر

علي سيف الدين ■ قطر / اسمها Kibande، وهي من فصيلة غوريلات Rushegura الجبليّة في أوغندا. في أجواء مطيرة واجهنا عائلة من 19 فرداً من الغوريلات، كانت kibande توجد في منطقة مفتوحة تحت المطر، وعندما أغمضت عينيها، تم التقاط الصورة التي تبدو فيها مسترخيةً تحت المطر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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