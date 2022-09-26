أفكار فساتين أطفال شتوية وخريفية.. احرصي على الدفء بدون طبقات كثيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع تحول الموسم وبداية تساقط أوراق الشجر، تبحث الكثير من الأمهات عن أفكار فساتين أطفال شتوية وخريفية، سواء كانت مناسبة خاصة أو احتفالًا بالعطلة أو يومًا عاديًا في المدينة، فيما يلي ملابس الخريف المثالية بتصميمات رائعة، والتي تهدف إلى إظهار الأطفال بشكل رائع، حيث أن الخريف هو الموسم المثالي لارتداء فساتين ملائمة لتغير الفصول، مع الحفاظ على مظهرها الجميل قدر الإمكان.

أفكار فساتين أطفال شتوية وخريفية

عندما يصبح الطقس أكثر برودة، من الضروري أن ترتدي طفلتك طبقات لحمايتها من البرد، لكن الحفاظ على الدفء لا يعني الاختباء تحت طبقات بلا شكل، يتضمن مظهر الخريف للفتيات فساتين الخريف بأكمام طويلة وفساتين بمواد أثقل قليلاً لإبقائهم مرتاحين، وتحتاج الأرجل الصغيرة إلى مزيد من الدفء مع اقترابنا من عيد الشكر، بارتداء الكولون تحت الفستان.

فستان وردي منقط

هذا الفستان ذو اللون الوردي المنقط هو أحد أفضل قطع الخريف للفتيات الصغيرات، حيث أن ارتداء هذا الثوب المقترن بياقة «بيتر بان» وتفاصيل صغيرة من زهرة الورد أكثر الفساتين روعة للفتيات الصغيرات على الإطلاق، هذا النمط الكلاسيكي مثالي للطفلة.

فستان ليبرتي أصفر

فستان ليبرتي الأصفر هو واحد من الأزياء الأخرى التي لا غنى عنها للأطفال، تشمل الجوانب المفضلة النمط الرائع الذي يظهر بالتفصيل حول الياقة، فهو تصميم كلاسيكي قديم ولكن بألوان عصرية أكثر، ويعتبر خيارًا مثاليًا لطفلك الصغير خلال موسم الخريف.

ويمكنك وضع لمستك الخاصة على ملابس الأطفال، ويكن يجب أن يكون الفستان أثقل قليلا من ملابس الصيف دون طبقات كثيرة وصوفية لا احتياج لها خلال الخريف وإنما موعدها الشتاء، احرصي كذلك على تدفئة طفلتك من قدميها بارتداء كولون، ولا تنسى الحقيبة الصغيرة التي تعشقها كل فتاة، ويصفف الشعر بشكل طبيعي دوان الحاجة إلى قبعات الشتاء.

أفكار فساتين أطفال شتوية

ومع قدوم الشتاء تصبح فساتين القطيفة والصوف هي الأكثر استخداما والأفضل لتبعث لدفء على الأطفال، ويفضل كذلك ارتداء تحت الفستان كولون من الصوف أو بنطلون للتدفئة وعليه بوت طويل.

ويجب عدم اغفال ارتداء جاكيت سواء كان منفوخ ومحشو بالريش أو جليد ليلائم لوك الشتاء الرائع والكلاسيكي وكذلك الذي يتسم بالشياكة.