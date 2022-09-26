لو طفلك عنيد.. تعرف على السبب وكيفية حل المشكلة بسهولة

القاهرة - سمر حسين - ماما

يعاني بعض الأهالي من تصرفات الطفل العنيد الخاصة بأبنائهم، بدون معرفة كيفية حل هذه المشكلة ولماذا يتسم بهذا الطبع، محاولين البحث عن الطرق المناسبة لتجنب ذلك.

وشرحت هايدي المصري المدربة التربوية والخبيرة النفسية عبر «هن»، أن الأوامر هي السبب وراء العند والموضوع لا يقتصر فقط على الأطفال بل على الكبار أيضا فعندما يستقبل العقل أي أمر عادة يكون رد الفعل العند أو الرفض أو المقاومة.

وأضافت المدربة التربوية، أن هذا هو السبب وراء عند الطفل: «خاصة مع كثره الأوامر والطلبات من الأهل بيخلي الطفل تلقائي عايز يعند»، لذا يجب التعامل مع ذلك بشكل سليم للتخلص من رد الفعل غير المناسب.

المدربة التربوية: حل مشكلة العند استخدام السؤال

وتابعت «هايدي»، أن لحل مشكلة العند لدى الطفل يجب استخدام السؤال بدلا من الأمر؟، ومشاهدة رد فعل طفلك حينها: «استخدام السؤال بيخلي العقل يدور علي إجابه لهذا السؤال وبالتالي تجاوب أفضل من ناحية الطفل»، وطرحت مجموعة أمثلة عن كيفية طرح الأسئلة في الأمور الحياتية بدلا من الأوامر كما يلي:

مجموعة أسئلة للطفل بدلا من أسلوب الأمر

- محتاج تعمل إيه علشان تكون جاهز في الميعاد؟

- هنعمل إيه في اللبن اللي وقع علي الأرض؟

- تقدر تعمل إيه عشان تجيب درجة احسن المرة الجاية؟

- الجو برد هتاخد إيه معاك؟

- إيه جدول ممكن تعمله يسهل عليك المذاكرة/الواجبات؟

هذه الأسئلة المختلفة عند طرحها على الطفل بدلا من أسلوب الأمر، تجعله يفكر في الإجابة وينفذها بدلا من العند أو الرفض والمقاومة، وعدم وضع حل.