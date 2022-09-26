شركة ترفض قبول موظفين لاحتواء رقم هاتفهم على رقم 5.. لماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

أثارت شركة تعليم صينية في شنتشن، مقاطعة غوانغدونغ، حالة من الجدل، بعد رفض قبول طلب توظيف الأشخاص الذين لديهم رقم "5" كرقم خامس فى أرقام هواتفهم، وذلك نظرًا لأن المدير يعتبره حظًا سيئًا.

لذا، فيُنصح هؤلاء المتقدمون بتغيير أرقام هواتفهم إذا كانوا مهتمين حقًا بالعمل لدى الشركة.

انتشر هاشتاج "الشركة لا توظف أشخاصًا رقم هاتفهم هو 5 بالرقم 5" ، مع حيرة الكثيرين حول كيف يمكن لشركة تعليم أن يكون لها سياسة توظيف كهذه ، ومع ذلك ، كانت هناك أيضًا تعليقات من المؤمنين بالخرافات الذين بدا أنهم يفهمون والموافقة على قرار المدير حسب الشذوذ المركزي.

وفقًا لموقع "safa-24 "، انتشر هاشتاج "الشركة لا توظف أشخاصًا، يمتلكون رقم هاتفهم 5 بالرقم 5"، ما أثار حيرة كثيرين حول كيف يمكن لشركة تعليم أن يكون لديها مثل هذه السياسة للتوظيف.

ومع ذلك، كان هناك أيضًا بعض التعليقات الداعمة لقرار المدير ويتفقون معه.

أوضح بلوجر يدعى " جيمينجون" متخصص في علم الفلك والأعداد، أن حالة التوظيف الغريبة كانت مستوحاة من نص العرافة الصيني القديم I Ching أو Yi Jing ، المعروف أيضًا باسم "كتاب التغييرات".

أضاف قائلًا: "أي شخص لديه الرقم الخامس في رقم هاتفه، قد يتعارض بسهولة مع رؤسائه ويجلب الحظ السيئ لرئيسه أيضًا".

بشكل عام، كانت التعليقات على سياسة التوظيف للشركة سلبية، ويظن الكثيرون أنه بغض النظر عما إذا كان المدير مؤمنًا بهذا القرار، فإن مثل هذه الممارسات ليس لها مكان، وأن رفض المرشحين على أرقام هواتفهم يمكن اعتباره تمييزًا.

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