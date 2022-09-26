بمساعدة الشرطة.. شاب يوهم حبيبته بالقبض عليه أمام عينيها لعرض الزواج عليها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك لحظات في حياة الشخص لا يمكن نسيانها أبدًا، كما أن هناك أيضًا بعض الأشخاص الآخرين الذين يتذكرون اليوم مع هذا الشخص، خاصة إذا كان عرض زواج.

وأقبل رجل في الولايات المتحدة الأمريكية، على تصرف غريب ليفاجئ حبيبته، حيث أوهمها بالقبض عليه بعد أن تم تقييد يديه أمام خطيبته من قبل الشرطة، ليعرض عليها الزواج منها، وفقا لموقع ndtv.

الفيديو انتشر بشكل كبير على الإنترنت، وتمت مشاركته من قبل قسم شرطة ويتمان في واشنطن بالولايات المتحدة على فيسبوك، حيث يظهر اثنين من رجال الشرطة وهم يكبلان ويخرجان الرجل من مطعم، وبعد مرور بعض الوقت، شوهد وهو يحتضن صديقته قبل أن ينزل على ركبه واحدة ويعرض الزواج على حبيبته، لتقبل طلبه.

وطلب الرجل الذي يدعى واين مورس من قسم الشرطة مساعدته في عرض زفاف فريد من نوعه على صديقته التي تُدعى كريستين فليمنج، ومن أجل ذلك، اختار خدعة اعتقاله.

مورس خطط للخروج لتناول الطعام في مطعم The Patio at McGuiggan"s في ويتمان مع صديقته ووالديها، وأخبر المسؤولون أنه يريد أن تأتي الشرطة إلى المطعم وتقيد يديه أمام صديقته ووالديها وعندما تأتي لمعرفة ما يجري، يركع على ركبته ويقدم عرضه للزواج منها.

ومنذ مشاركة مقطع الفيديو على فيسبوك، حصد أكثر من 28 ألف مشاهدة وأكثر من ألف مشاركة، كما هنأ المئات من مستخدمي فيسبوك الزوجين في التعليقات.

وكتب أحد المستخدمين، "تهانينا واين وكريستين! أتمنى أن تنتظركما سنوات عديدة من الذكريات السعيدة"، في حين قال مستخدم ثانٍ: "هذا هو جوهر المجتمع الرائع! أنت تخدم وتحمي وتتفاعل مع شعبك، تهانينا".

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