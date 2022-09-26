احذروا الإفراط.. قائمة أطعمة ومشروبات تؤثر سلبا على خصوبة الرجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يلعب نظامنا الغذائي دورًا حيويًا في الحفاظ على صحتنا، لذلك يجب علينا اختيار الأطعمة التي نتناولها بعناية، لأن بعضها، على سبيل المثال وليس الحصر، يؤثر سلبا على صحة الرجال.

واستعرض موقع timesofindia، قائمة أطعمة تؤثر سلبا على خصوبة الرجل، وتضر بجودة الحيوانات المنوية عند الرجل، حال الإفراط في تناولها، وهي:

اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج والهمبرجر، من أكثر الأطعمة التي تؤثر سلبا على خصوبة الرجل، بسبب ارتفاع نسبة الدهون في الدم التي تؤدى إلى تقليل عددها، وبالتالي يقلل من فرصة الحمل لدى المرأة.

الكافيين

تؤثر المشروبات التي تحتوي على الكافيين سلبا على صحة الرجل الجنسية، لاحتوائها على الأملاح التي تؤدى إلى احتباس الماء في الجسم، وبالتالي ضعف الخصوبة، لذلك يجب تناولها بكميات معتدلة.

منتجات الألبان عالية الدسم

مثل الحليب كامل الدسم والقشدة والجبن، ترتبط هذه الأطعمة بانخفاض حركة الحيوانات المنوية، قد يكون سبب هذا الأمر المنشطات الجنسية التي يتم إعطائها للأبقار.

الدهون المتحولة

مثل السمن النباتي المهدرج، حيث ارتبطت زيادة تناول الدهون المتحولة بانخفاض عدد الحيوانات المنوية.

منتجات الصويا

ارتبط الإفراط في تناول منتجات الصويا، بتقليل تركيز الحيوانات المنوية ، وبالتالي احتمالية ضعف الخصوبة.

الآيس كريم

من الأطعمة التي تحتوي على محسنات الطعم والمحليات التي تؤدى إلى الشعور بالتعب والارهاق، وبالتالي مشاكل الخصوبة.

الكحوليات والسجائر

تؤثر الكحوليات والسجائر والشيشة سلبا على خصوبة الرجال خاصة عند تناولها أو شربها بشكل متكرر.

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