طريقة عمل اللانشون بالفراخ في البيت.. خطوات سهلة لأكلة لذيذة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لانشون الدجاج من البروتينات التي يمكن وضعها للأطفال في «لانش بوكس» المدرسة، كما يمكنك تحضيره في البيت لعمل لانشون اقتصادي ومضمون دون مواد مضافة أو حافظة أو لحم دجاج مجهول المصدر ولأكلة لذيذة، فيما يلي طريقة عمل اللانشون بالفراخ في البيت على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل اللانشون بالفراخ

2 صدر دجاج مخلي من العظم والدهن ومقطع مكعبات.

2 بيضة كبيرة.

2 ملعقة صغيرة سماق أو بابريكا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة شطة «اختيارية».

ملح وفلفل حسب الرغبة.

طريقة تحضير اللانشون بالفراخ

وجاءت طريقة تحضير اللانشون بالفراخ كالتالي:

تخلط المكونات في الكبة أو الكيتشن ماشين حتي تمتزج تماماً.

تجهز صينية تيفال مانعة للالتصاق أو لوح سليكون «silpat» مخصص للخبز.

يفرد المزيج علي صينيتين بحيث يكون طبقة رفيعة جداً ومتساوية بسمك شريحة اللانشون.

غطي كل صينية بورقة زبدة «تكون ملامسة للخليط»، بحيث تمنع الخليط من الجفاف بداخل الفرن.

ضعيها في فرن 180 درجة لمدة 10 إلي 15 دقيقة.

تزال طبقة اللانشون وهي ساخنة، حتي لا تلتصق بورق الزبدة وتقطع بالمقص أو السكين للشكل المرغوب، أو تلف علي شكل رول «مثل السويسرول»، وتحفظ في الثلاجة أو الفريزر.

طريقة عمل لانشون الفراخ بالزيتون

3 بيضات.

3 فصوص ثوم.

4 قطع جبن مثلثات.

3 ملاعق دقيق.

¼ ملعقة صغيرة فلفل.

¼ ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

2 مكعب مرقة دجاج.

½ كوب زيت.

¼ كيلو صدور دجاج.

½ كوب زيتون حلقات (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

يفرم الدجاج في محضرة الطعام، ثم يضا الزيت واخلطي جيدًا.

يضاف البيض وباقي المكونات ما عدا الزيتون واخلطيهم جيدًا.

يضاف الزيتون، وقلبي الخليط بالملعقة.

يصب الخليط في صينية التوست مدهونة بالزيت.

توضع الصينية في حمام مائي، ثم تدخل الفرن عند درجة حرارة 220 لمدة 50 دقيقة.

يخرج اللانشون من الصينية، ثم أدخليها الثلاجة لمدة ساعة تقريبًا.