متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة؟.. أخصائية تجيب

القاهرة - سمر حسين - ماما

النوم عند الأطفال يختلف بحسب اختلاف عمرهم، حيث أن ساعات النوم الكافية عند حديثي الولادة غير الأطفال في عمر سنتين و3 سنوات، ولكن تتساءل بعض الأمهات متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة؟ وما أهمية النوم عند الأطفال؟، وهو ما تجيب عنه الدكتورة رغدة عصمت، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحات خاصة لـ«هن».

متى ينتظم نوم الأطفال حديثي الولادة

وترد أخصائية الأطفال على تساؤل متى ينتظم نوم الطفل حديث الولادة؟، قائلة ينام الأطفال حديثي الولادة معظم الوقت لكنهم قد لا ينامون أكثر من ساعة إلى ساعتين في المرة الواحدة، بمجرد ولادتهم، ولا يبدأ معظم الأطفال في النوم طوال الليل 6 إلى 8 ساعات دون الاستيقاظ حتى يبلغوا 3 أشهر من العمر، أو حتى يزن من 5 ونصف إلى 6 كيلو، يستطيع حوالي ثلثي الأطفال النوم طوال الليل بشكل منتظم بعمر 6 أشهر.

أضافت أن الأطفال لديهم أيضًا دورات نوم مختلفة عن البالغين، بمجرد أن يبدأ الطفل في النوم بانتظام خلال الليل، غالبًا في عمر 6 أشهر تقريبًا، ولكنه يمكن أن يستيقظ وهذا جزءً طبيعيًا من التطور يسمى قلق الانفصال.

أهمية النوم لدى الأطفال

ويمكن أن تؤثر نصف ساعة أو ساعة من نقص النوم على نمو الطفل، لذلك يجب الإشارة إلى أن النوم للأطفال حتى سن المراهقة هام للغاية، وأحيانا ما يعند الطفل ولا ينام عند حاجته للنوم، ويصاب بفرط النشاط والحركة، خاصة في المساء عندما يستنفذ كل طاقته، ولذلك يجب وضع روتين خاص لينام الطفل بين الساعة 7 و8 مساء، فهو التوقيت المثالي وكي يستطيع أخذ جرعته الكافية من النوم كل يوم، وينطبق هذا على الطفل منذ الولادة وحتى المراهقة.