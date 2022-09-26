للرجل.. نزول هذا السائل مع البول يشير لأمراض خطيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يقذف الرجل السائل المنوي عند وصوله للنشوة الجنسية أثناء العلاقة الحميمة، ولكن تسربه مع البول من المشكلات المثيرة للقلق.

التهاب البروستاتا

عادة ما يحدث بسبب التهاب غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة بين المثانة والقضيب، ومن مهام البروستاتا إنتاج السائل المنوي، وغالبًا ما يحدث تسرب السائل، مصاحبًا لعدة أعراض تشمل ألم في الأعضاء التناسلية، ألم أسفل البطن والظهر، ألم عند التبول، الرغبة المتكررة في التبول.

لذا يجب علاجه حتى لا يصل إلى التهاب البروستاتا المزمن الذي يحتاج فترة طويلة للعلاج، وذلك وفقًا لما ذكره موقع medicalnewstoday.

أمراض الجهاز العصبي

يعد الجهاز العصبي مثل الشبكة المعقدة، من الأعصاب والخلايا التي تنقل الرسائل بين الدماغ وأجزاء أخرى من الجسم، كما يتحكم في جميع وظائف الجسم، ومنها عملية القذف، لذا قد يؤدي تلف الجهاز العصبي إلى تسرب السائل المنوي أو حدوث تغيرات أخرى في القذف.

تشمل الإصابات والحالات الطبية الخطيرة التي يمكن أن تسبب تلفًا في الجهاز العصبي ما يلي:

إصابة في الرأس أو النخاع الشوكي.

ورم بالمخ.

التعرض للسموم مثل أول أكسيد الكربون أو المعادن الثقيلة.

الحالات التنكسية، مثل مرض باركنسون أو التصلب المتعدد.

التهابات في الدماغ أو حول الدماغ والحبل الشوكي.

تعاطي المخدرات أو الكحول.

الإصابة بالسكري.

متلازمة غيلان باريه

نقص التغذية، مثل نقص فيتامين ب 12.

سرطان البروستات

يعتبر سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات الشائعة بين الرجال، مع العلم أن في المراحل المبكرة، قد لا يسبب سرطان البروستاتا أي أعراض ومع تقدمه، قد تشمل الأعراض ما يلي:

التغيرات في السائل المنوي والقذف

صعوبة التبول

دم في السائل المنوي

عدم الراحة في الحوض

الضعف الجنسي

متى يجب التوجه إلى الطبيب؟

يعتبر تسرب السائل المنوي أثناء بعض الأنشطة أمرًا طبيعيًا، ومع ذلك فإن التسرب المتكرر أو المفرط قد يسبب الضيق، لذا يمكن للأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تسرب السائل المنوي، أو جوانب أخرى من الأداء الجنسي، التحدث إلى الطبيب، لمعرفة السبب والعلاج لتجنب تفاقم الأمر.

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