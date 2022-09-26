لا تتجاهل رائحة جسمك.. قد تكشف عن مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قد يعتقد عديد الأشخاص أن التعرق هو السبب الرئيسي لرائحة الجسم، ولكن هذا غير صحيح، لأن العرق في حد ذاته عديم الرائحة، وما يجعله منفراً هو تكاثر البكتيريا.

وعندما يتفاقم الأمر وتنبعث من الجسم روائح كريهة تزعج صاحبه وكل من يقترب منه، ويجب اعتبار ذلك سبباً للقلق، لأنها ترسل الكثير من الإشارات عن المشاكل الصحية المحتملة للجسم.

وكشف موقع healthlineالمعني بالصحة، أن مرضى السكري، قد يعانون من تغيير هائل في رائحة جسمهم، ما يمكن أن يكون علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم "الحماض الكيتوني"، يؤدي ارتفاع مستويات الكيتون في الجسم إلى زيادة حمضية الدم وجعل الرائحة غريبة.

وإذا كانت نسبة السكر في الدم لديك تبلغ 240 مجم / ديسيلتر أو أعلى، فاستخدم مجموعة أدوات اختبار الكيتون التي لا تستلزم وصفة طبية لفحص البول أو جهاز قياس لفحص الدم، يجب أن يتم ذلك كل 4 إلى 6 ساعات.

علاقة رائحة الجسم بارتفاع السكر في الدم

مرضى السكري لا يوجد ما يكفي لديهم من الأنسولين في الجسم، وللسماح بدخول السكر في الدم إلى خلاياك لاستخدامه كطاقة، يقوم الكبد بعد ذلك بتكسير الدهون، مما ينتج أحماض تسمى الكيتونات، وعندما يتم إنتاج الكثير منها، يمكن أن تتراكم إلى مستويات خطيرة في الدم والبول، مما يؤدي إلى تحمض الدم، وتترك الجسم من خلال أنفاسنا وعرقنا، مما يؤدي إلى ظهور هذه الروائح.

قد تتضمن الكيتونات غير المنضبطة في الجسم ما يلي:

رائحة كريهة للنفس

رائحة نفس تشبه فضلات الجسم بسبب القيء المزمن أو انسداد الأمعاء

أفضل طرق الوقاية

ووفقا للأطباء، فإن أفضل طريقة للعناية بهذه الحالة هي فحص مستويات السكر في الدم بشكل منتظم، قم بتدوين علامات وأعراض مرض السكري وتواصل مع طبيبك للحصول على المشورة الطبية.

اقرأ أيضا:

تجنبا لحصوات الكلى.. 4 طرق تساعدك على طرد الأملاح من الجسم

متوفى ينقذ 5 أشخاص من الموت.. لن تصدق كيف حدث ذلك؟

6 أسباب تدفعك لعدم التخلص من قشور البصل والثوم

كوب شاي و4 أطعمة أخرى تحميك من السرطان.. احرص على تناولها

5 علامات تشير إلى أن شرايينك مغطاة بالدهون والكوليسترول