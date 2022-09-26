هل شرب الشاي بعد الأكل يسبب زيادة في الوزن؟.. طبيبان يجيبان

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل شرب الشاي بعد الأكل يسبب زيادة في الوزن؟.. سؤال يبحث عنه الكثير من الأشخاص على محرك البحث «جوجل»، محاولين معرفة الإجابة السليمة، وكذلك أفضل أوقات تناول الشاي حتى لا يسبب ضررا على الصحة وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب الأطباء.

ردت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، عبر «هن» على سؤال هل شرب الشاي بعد الأكل يسبب زيادة في الوزن؟، بأنه لا يحدث ذلك، ولكن شرب الشاي مباشرة بعد تناول الأطعمة الغنية بالحديد، يقلل من كفاءة امتصاص الحديد، أما بعد أكل الأغذية العالية الدهون يساعد على عملية الهضم بسهولة.

هل شرب الشاي بعد الأكل يسبب زيادة في الوزن؟

وذكر الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن» عن أضرار تناول الشاي في أوقات معينة فيما يلي بالتفاصيل:

أضرار الشاي في بعض الحالات

- البُعد عن تناول الشاي بعد الأكل مباشرة لأنه يقلل من امتصاص الحديد.

- يمكن شرب الشاي الأحمر بعد تناول الوجبة بساعتين.

- عدم الإفراط من الشاي الأحمر لأنه من الممكن أن يسبب التعرض للإصابة بالأنيميا وفقر الدم وكذلك الضعف العام.

- ابتعاد السيدة الحامل عنه لأنه يحتوي على الكافيين.

- الشاي يحتوي على الكافيين مما يسبب سرعة ضربات القلب ومعدل النبض والإحساس بالنهجان والتعب.

- يؤدي الشاي إلى الشعور بالأرق أي قلة عدد ساعات النوم أي أن أداء الجسم لا يعمل بالكفاءة المطلوبة.

- يجب عدم تناول الشاي على الريق لأنه يسبب زيادة حموضة المعدة وحرقان وعدم الشعور بارتياح، وتكرار هذا الأمر من الممكن أن يسبب التهاب في جدار المعدة.

- يفضل إضافة الحليب على الشاي كونه يقلل من التأثير السلبي له.