«التوأم المتطابق» اتجاه دار جوتشي في أسبوع الموضة بميلانو: كل حاجه كوبي بيست

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لأول مرة في تاريخ دار الأزياء الإيطالية يستبدل فيها المدير الإبداعي للدار العارضات والعارضين التقليديين بآخرين من التوأم المتطابقة تماماً بما فيها الشكل والملابس والأحذية وتصفيفات الشعر، وهو الأمر الذي جذب الانتباه إلى العرض الاستثنائي والمهتم بالتوأم المتطابق، لذلك نال إعجاب الآلاف المتواجدين في أسبوع الموضة في ميلانو «كل حاجه كوبي بيست».

«التوأم المتطابق» يجذب الانتباه في عرض جوتشي

شارك في عرض «دار جوتشي» لأول أكثر من 60 عارض وعارضة من التوائم المتطابق، مرتديين ماركة الملابس والإكسسوارات متماثلة أيضا في عرضها بعنوان «Gucci Twinsburg» تميز العرض بنماذج مزدوجة ومتطابقة بدلاً من عرض واحد فقط في كل مرة، وأقيم العرض لمجموعة أليساندرو ميشيل لربيع وصيف 2022-2023.

ونشرت Gucci العديد من مقاطع الفيديو والصور من عرض الأزياء على حسابها على Twitter، يُظهر أحد مقاطع الفيديو توأمان يسيران على المنحدر واحدًا تلو الآخر بجوار بعضهما البعض وفقا لموقع ND الهندي.

سبب اختيار المدير الإبداعي لعرض التوأم المتطابق

يعتبر نشأت أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي «لدار جوتشي» وسط والدتين هما أمه وشقيقتها التوأم هو الحافز والمؤثر الأول لتفكيره في هذا العرض، وقد لعبت والدتيه دور الثنائي المثالي بالنسبة إليه، لذلك حرص على استحضار هذه الازدواجية وتقديمها برؤيته الإبداعية الخاصة في عرضه الجديد، وحافظت المجموعة على وفائها لرموز غوتشي الأيقونية الشهيرة والتي تتميز بقطع الملابس الكبيرة الحجم والفضفاضة، الأشكال الغريبة والفريدة، الخامات المعدنية، بالإضافة إلى الألوان الزاهية والطبعات المنوعة التي وجدت معنى وقوة جديدين لدى تقديمها بنسخ مكررة.

ووفقا للموقع الهندي، لم ينس المدير الإبداعي أيضا عرض عددًا من الأزياء في العرض التي تضمنت رموزًا وأيقونات، وتفسيرات جريئة للخياطة، وتكريمًا للعديد من الحضارات التي أثرت مكوناتها وعززت روايته، أظهرت إحدى الأزياء من مجموعته مخلوقًا فرويًا يُدعى Gizmo من ثقافة السينما في الثمانينيات مرسومًا يدويًا على أحد الفساتين.