6 فوائد مذهلة لتناول القلقاس.. بينها تقوية الجهاز المناعي

القاهرة - سمر حسين - صحة

القلقاس من الأكلات المميزة التي تعمل بعض السيدات على تخزينها في الفريزر لتناولها في أوقات مختلفة خارج موسمها، وربما لا يفضلها الكثير من الأشخاص إلا أنها تحتوي على فوائد مذهلة.

ويقدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عبر «هن»، فوائد القلقاس على الصحة وأهمية تناوله للوقاية من الأمراض.

فوائد تناول القلقاس

- القلقاس غني بفيتامين ب 6، حيث أن نقصه يؤدي إلى التقليل من إنتاج الأجسام المضادة المناعية ونمو ونضح الخلايا والاستجابة المناعية.

- القلقاس غني بفيتامين هـ الذي بدوره يعزز المناعة كما يحمي الأغشية الخلوية «المكونة من الدهون»، من التدمير في أثناء التفاعلات الكيمائية التي تحدث في الجسم.

- يحتوي القلقاس على الألياف الغذائية التي بدورها تعمل على رفع وتقوية المناعة.

القلقاس غني بالمنجيز والزنك

- ويحتوي القلقاس على المنجنيز أي أنه مضاد للأكسدة، ويعمل على تكوين هرمونات الغدة الدرقية.

- يحسن القلقاس من نشاط هرمون الإنسولين أي أنه يعتبر مفيدًا لأصحاب مرضى السكري كما يقلل من المضاعفات التي من الممكن أن تحدث لهم.

- القلقاس غني بالزنك ما يقوي المناعة، ونقص الزنك يسبب مضاعفات كبيرة.