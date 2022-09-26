أهم ما يجب على الجميع معرفته بشأن الإسعافات الأولية.. قد تنقذ حياة شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

من المهم للغاية أن نتعرف على أساسيات الإسعافات الأولية، حيث يمكن لهذا الأمر أن يساعدك في إنقاذ حياة عديد الأشخاص الذين أصيبوا في حادث أو أي حالة طوارئ أخرى.

وكثيرا ما يتعرض الأشخاص لحوادث في أماكن العمل أو على الطرق أو أثناء السفر، أو أماكن أخرى دون أن ندري كيف نسعفهم، لذلك فإن التدريب على الإسعافات الأولية منقذ للحياة، وفقا لموقع health site.

ما هي الإسعافات الأولية؟

تعتبر عناية طبية فورية لإنقاذ حياة شخص لمنع تدهور حالته، خاصة أن المصاب أو المريض قد لا يتمكن من الصمود حتى وصول سيارة الإسعاف أو الطبيب المختص، لذلك من المهم التعرف على أساسيات الإسعافات الأولية.

كيف تنقذ الإسعافات الأولية الأشخاص؟

الإنقاذ السريع

الإسعافات الأولية تساعد الشخص على على استقرار حالته حتى يتلقى العلاج الذي يحتاجه، حيث سيكون المرء أكثر ثقة أثناء التعامل مع حالات الطوارئ دون ذعر.

الإنعاش القلبي الرئوي

إجراء مهم للغاية يجب القيام به عندما يتوقف القلب عن النبض في حالة قرب الغرق أو النوبة القلبية، حيث يمكن أن يزيد الإنعاش القلبي الرئوي من فرص النجاة من السكتة القلبية عند تنفيذه فورًا بعد حالة الطوارئ.

يساعد في إدارة الألم

يمكن أن يعاني الشخص من آلام شديدة بسبب الإصابات أو الحوادث أو الالتهابات، ومن ثم، يمكن للشخص الذي يعرف الإسعافات الأولية أن يوفر تخفيف الآلام بشكل فوري، تشمل الإسعافات الأولية إعطاء الدواء، وحزمة باردة، وسكب الماء البارد على الحرق، وما إلى ذلك.

الوقاية من العدوى

يجب إجراء الإسعافات الأولية بشكل صحيح، حال الإصابة، على سبيل المثال، تساعد الضمادات والمياه النظيفة والصابون والفازلين على التعافي وتجنب العدوى.

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