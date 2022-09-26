فيديو... حفل زفاف لا يسمح للمعازيم بالأكل قبل تنفيذ هذا الطلب الغريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

الزفاف هو أمر مكلف للغاية، وعندما تخطئ في تقدير عدد الضيوف، يمكن أن تكون النتائج كارثية، وأكبر مثال على ذلك هذا الزفاف.

في ولاية أوتار براديش بالهند، منعت عائلة عروس الكثير من الضيوف من تناول الطعام، وسمحت فقط للمدعوين الذين أخرجوا الدعوات بتناول الطعام، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

تجاوز عدد الضيوف التقديري، ونتيجة لذلك، سمحت عائلة العروس فقط للأشخاص الذين لديهم بطاقة دعوة بالدخول إلى قاعة المأدبة، وعاد الضيوف الذين لم يكن معهم بطاقات دعوة دون أكل.

كل هذا خلق الفوضى أثناء الزفاف، وانزعج الناس وتم منع الضيوف من دخول مكان الطعام.