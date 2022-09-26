«جوجل فاميلي» تطبيق لتنظيم استخدام أطفالك لهواتفهم.. «تابعيهم أول بأول»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني الأمهات من كثرة قضاء أطفالهن أوقاتهم في اللعب ومشاهدة الأفلام الكارتونية على الهواتف، وتواجه بعضهن صعوبة في تحديد أوقات استخدام الأطفال لها، ويؤدي ذلك إلى حدوث مشاحنات بينهم على أخذ «التابلت»، ولجأت بعض السيدات لاستخدام تطبيق «فاميلي لينك» من جوجل، لتنظيم استخدام الأبناء للهواتف ومراقبة ما يفعلونه ويشاهدونه.

استخدام تطبيق «فاميلي لينك» لضبط مواعيد لعب الأطفال

وأوضح المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، في أثناء استضافته ببرنامج «جروب الماميز» المعروض على قناة «مدرستنا»، أن تطبيق «فاميلي لينك» يُستخدم لضبط مواعيد لعب الأطفال على الهاتف المحمول، إذ بعد انتهاء الوقت المحدد للاستخدام يُغلق الهاتف في حينها ولا يستطيع الطفل فتحه مرة أخرى، وذلك عن طريق مزامنة التطبيق على هاتف الوالد مع طفله.

وشدد «طارق» على أهمية وجود التطيبق في كل البيوت المصرية، وذلك لمراقبة الأولاد ومعرفة تحركاتهم ونوع الألعاب التي يفضلوها والأغاني التي يستمعون إليها والأفلام التي يشاهدونها، لمتابعة تحركاتهم أول بأول.

معايير استخدام تطبيق «فاميلي لينك»

ونصح «طارق» بضرورة عدم علم الأطفال بوجود التطبيق على هواتافهم، لكي لا يخلق لهم الأمر عقدة من استخدام التكنولوجيا، ويأخذ «فاميلي لينك» الموافقة من الوالد عند تحميل الطفل لأي تطبيق على هاتفه، كما أنه يعطي الأباء تحركات أطفالهم، ومع نهاية كل أسبوع يعطي إحصائية لأوقات الاستخدام طوال الأسبوع.

ويساعد التطبيق أيضًا في تحجيم وقت استخدام الطفل للهاتف، ليجعله يتفاعل مع الآخرين ويمارس باقي الأنشطة الحياتية، ويتجنب الاعتزال عن العالم، وذلك سيضعه على الطريق الصحيح بجعله قادرًا على استخدام التكنولوجيا بحكمة.