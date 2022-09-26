ضع ورقة من "الفويل" داخل غسالة الأطباق وانظر ماذا سيحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

إذا كان لديك غسالة أطباق، فأنت تعلم كم هو مخيب للآمال أن تجد بقايا طعام لا يزال عالقًا في الأواني بعد غسلها، ولكن هناك طريقة تجعل أطباقك تبدو وكأنها جديدة تمامًا، بمجرد خروجها من غسالة الصحون.

شاركت سيدة تدعى مادي كيت المعروفة بطرقها الذكي عندما يتعلق الأمر بتنظيف الأجهزة المنزلية، حيلة لجعل الأواني الفضية والزجاجية تبدو وكأنها جديدة، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

تُقطع "مادي" ورقة من القصدير على شكل كرة صغيرة ثم تضعها داخل غسالة الصحون قبل تشغيلها كالمعتاد، على الرغم من إمكانية وضع الرقاقة في أي مكان، تضع مادي العنصر بجانب الأواني الزجاجية للحصول على أفضل النتائج.

بمجرد أن تنتهي غسالة الأطباق من وظيفتها، تُخرج "مادي" أدوات المطبخ، والتي تبدو كأنها جديدة وتلمع.

وقالت "مادي": "من الواضح أن المواد الكيميائية الموجودة في المنظف تتفاعل مع المعدن الموجود في الرقاقة.. تقنية مثيرة للغاية بالنسبة لي، أنا سعيدة لأن الزجاج لامع".

وكتبت "مادي" عندما شاركت تجربتها على تيك توك ": "كرة القصدير الصغيرة تلك تمكنت بطريقة ما من جعل جميع الأواني الزجاجية والفضيات تتلألأ".

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