حتى استنشاقها خطر.. تحذير من وصفة طعام منتشرة على "تيك توك" تهدد بقتلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

انتشر مؤخرًا وصفة طعام جديدة على موقع "تيك توك"، تهدد بالإصابة بأمراض خطيرة، قد تصل إلى الوفاة، حتى أن السلطات الأمريكية دقت ناقوس خطر بشأن هذا "الطبق الخطير".

وبدأت مقاطع الفيديو في الظهور على "تيك توك"، لأشخاص يستخدمون شراب سعال بدلاً من الزيت لطهي الدجاج، وأقبل عديد على تجربة هذه الطريقة، وهو ما حذرت منه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وفق ما أورد موقع "ladbible".

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "أحد اتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي هي مقاطع فيديو لأشخاص يسيئون استخدام الأدوية غير الموصوفة، وتشجيع المشاهدين على فعل ذلك.. وتحديات الفيديو هذه، غالبًا ما تستهدف الشباب، يمكن أن تلحق الضرر بالناس، بل وتتسبب في الوفاة".

ويحتوي دواء الكحة المستخدم في هذا التحدي، على أسيتامينوفين وديكستروميثورفان ودوكسيلامين وهو مصمم لإراحة الناس من الأعراض الليلية لنزلات البرد والإنفلونزا والسعال، إنه بالتأكيد ليس خيارًا احتياطيًا لزيت الطهي.

وقالت الهيئة: "إن غلي الدواء يجعله أكثر تركيزًا ويغيّر خصائصه بطرق أخرى، حتى لو لم تأكل الدجاج، فإن استنشاق أبخرة الدواء أثناء الطهي قد يتسبب في دخول مستويات عالية من الأدوية إلى جسمك، ويمكن أن يؤذي رئتيك، ببساطة يمكن لشخص ما أن يأخذ كمية كبيرة بشكل خطير من أدوية السعال والبرد دون أن يدرك ذلك".

وتطالب المنصة الشهيرة مستخدميها بالتوقف والتفكير واتخاذ القرار والتصرف عندما يتعلق الأمر بالتحديات أو الاتجاهات عبر الإنترنت، إذ تقول: "إذا رأيت شيئًا مقلقًا أو مزعجًا، مثل تحدٍ ضار محتمل أو خدعة، فتوقف وخذ لحظة للتفكير فيما رأيته".

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