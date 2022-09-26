من هي والدة سوسن بدر؟.. أصيبت بالزهايمر في مسرحية «ريا وسكينة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة فريدة من نوعها جمعت بين الفنانة سوسن بدر ووالدتها الفنانة الراحلة آمال سالم، التي كشفت عن بعض من ملامحها ليلة أمس، خلال استضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج «واحد من الناس» المعروض عبر شاشة «الحياة».

هذا ما تعلمته سوسن بدر من والدتها في مجال الفن

خلال حديثها، كشفت سوسن بدر تعلقها الشديد بالفن، والتحاقها بمجال التمثيل على خطى والدتها آمال سالم، موضحة أنها اكتسبت من الأخيرة العديد من الأمور المهمة في أثناء اتجاهها لهذا المجال ما ساعدها كثيرًا على النجاح به.

وقالت الفنانة سوسن بدر: «أمي علمتني حاجات مهمة أوي في الشغل، علمتني إن الفنان يعني احترام شخص، واحترام مواعيد، ودي حاجات مهمة أوي».

سوسن بدر تكشف تفاصيل إصابة والدتها بالزهايمر

أما عن معاناة والدتها مع مرض الزهايمر، تحدثت «بدر» عن تفاصيل إصابتها به، وهو ما منعها من استكمال مسيرتها في عالم الفن، إذ جاءت آخر مشاركاتها الفنية بمسرحية «ريا وسكينة»، موضحة أن المرض داهمها في أول أيامها واستمر معها لسنوات طويلة.

كما استطردت سوسن بدر حديثها، لافتة إلى أن علامات مرض الزهايمر داهمت والدتها خلال مشاركتها بعرض مسرحية «ريا وسكينة»، لكنهم لم يدركوا حينها السبب خلف العلامات المفاجئة التي ظهرت عليها، إلى أن جرى عرضها على طبيب متخصص: «بدأت علامات الزهايمر تظهر من وقت عرض مسرحية ريا وسكينة، وقتها ماكانش المرض ده لسه معروف في مصر، وبدأنا نحس إنها بتتصرف تصرفات غريبة، وخدتها ورحنا للدكتور وقالنا على المرض وإنه مش متعب في البدايات، لكن التعب بيكون كل ما تمر السنين بعد كده».

سنوات طويلة عاشتها الفنانة آمال سالم والدة الفنانة سوسن بدر، مع مرض الزهايمر، وعانت عانت خلالها كثيرًا حتى وفاتها في عام 2010، إذ فقدت في تلك الفترة القدرة على التعرف على كل شيء بما في ذلك أبنائها: «ماكانتش عارفاني كانت بتقول عليا فين الست الطيبة، ماكانتش عارفة حاجة خالص».

معلومات عن والدة سوسن بدر

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة آمال سالم، والدة الفنانة سوسن بدر الراحلة

- من مواليد عام 1924.

- ممثلة مصرية جاءت بداياتها بفترة السبعينات بالقرن الماضي.

- شاركت في عدة أفلام بفترتي السبعينات والثمانينيات منها، «أبناء في العاصفة»، «صائد الأحلام»، «بحر الأوهام».

- عُرفت بشكل كبير لدى الجمهور بدورها «الخالة آمونة»، في مسرحية «ريا وسكينة».

- كانت مسرحية «ريا وسكينة» آخر اعمالها واعتزلت الفن بسبب مرضها.

- توفيت بعد معاناة مع المرض في عام 2010.