أفضل 4 عطور للرجال و أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - "جاذبية الرجل تبدأ من رائحته"، كما يقال فللعطور أهمية كبيرة في انجذاب المرأة للرجل، لذا قد يبذل الكثير من الرجال وقت كبير في البحث عن أفضل عطر، ويُصاب بعضهم بالحيرة لكثرة الأنواع المعروضة في السوق .

لذا فمصراوي اهتم بجاذبيتك ويرشح لك أفضل العطور الرجالي التي تجعلك ساحراً للنساء وتزيد من جاذبيتك .

ون مان شو جاسكويس بوجارت

- تحتوي المكونات العليا لهذا العطر الرجالي من جاك بوجارت على البرغموت وخشب الورد البرازيلي والريحان والجالبانوم والكراويا والشيح الأسود، يوفر هذا المزيج الرائع رائحة منعشة وحادة تحسن مزاجك على الفور.

- بينما تأتي المكونات الوسطى من زهرة الغرنوقي وإبر شجرة الصنوبر والورد والياسمين ونجيل الهند والباتشولي والقرنفل وجوزة الطيب واللبان العطري والتوابل، تمتزج هذه المكونات مع بعضها لتوفر رائحةً جميلة وحادة.

- تحتوي المكونات القاعدية للعطرعلى الخروع والعبهر وخشب الأرز وطحلب السنديان والفانيلا والعنبر وجوز الهند وفاصوليا التونكا وخشب الصندل والجلد، توفر هذه المكونات رائحة لطيفة وعملية تدوم طويلا.

- يأتي عطر "ONE MAN SHOW" بخصم فوري يصل لـ 60%

عطر جاكوار كلاسيك للرجال

عطر كلاسيك بلاك من جاكوار هو عطر سراخس شرقي للرجال. أُطلق هذا العطر عام 2009. يمثل الرجل الكلاسيكي الأنيق.

وهو اختيار الكثير من الرجال لأنه يدوم لأطول وقت ممكن، ويأتي أيضا في زجاجة سوداء أنيقة ،كلاسيك بلاك من اصدارات بيت الأزياء العالمي جاجوار

- يتألق التكوين العطري برفقة باقة متألقة تفتتحها القمة العطرية برفقة برتقال المندرين، التفاح والبرتقال المر، ويتوسط القلب العطري التكوين مع جوز الطيب، مياه البحر، الشاي، حب الهال والغرنوقي.

- بينما تختتم القاعدة العطرية التكوين مع ارز فرجينيا، المسك الأبيض، فول التونكا، طحلب السنديان، خشب الصندل ونجيل الهند.

لابيدوس بور أوم للرجال

ارفع من مستوى جاذبيتك واحصل على هالة من الذكورية لا تضاهى مع عطر لابيدوس للرجال يجمع عطر أو دي تواليت بين أفضل أنواع خلاصات العطور ويهدئ حواسك طوال اليوم، تبدأ الروائح الأولية بمزيج من روائح الحمضيات المنعشة وتتماهى مع روائح الأزهار اللطيفة في مكونات قلب العطر تتألق روائح قاعدة العطر بمزيج من الروائح الخشبية ما يخلق هالة من الدفء

لاكوست 12.12 بلانك للرجال

يأتيك عطر لاكوست بلانك للرجال مستوحى من مجموعة قمصان البولو المصممة خصيصا على يد لاعب التنس الفرنسي رينيه لاكوستي هذا العطر يعكس الاناقة والبساطة لهذا العطر وتجعلك على إستعداد لمواجهة يوم عمل طويل، ضع عطر لاكوست واسحر إمرأتك برائحته المميزة يأتي هذا العطر في زجاجة ملونة بيضاء أنيقة لمظهر عصري

- يفتتح عطر لاكوست بلانك للرجال بمكونات إكليل الجبل والهيل والجريب فروت، وهو ينضح برائحة حارة مثيرة. ممزوج برائحة الحمضيات، يشعر العطر بالانتعاش لساعات طويلة.

- يكشف قلب العطر عن الرائحة غير المتوقعة لمزيج مسك الروم المكسيكي مع نفحات يلانج. يملأ الإحساس الزهري والحلو الناتج عن هذا المزيج الحواس ويظل لعدة ساعات.

- عند الإغلاق، يجلب عطر او دي تواليت للرجال من لاكوست الفروق الدقيقة من الجلد والجلد المدبوغ ونجيل الهند وخشب الأرز إلى مكانة بارزة. يتلاشى مع الراتنجات والجلد والخشب لهذا المزيج، يتميز هذا العطر الخشبي والزهري بتأثير طويل الأمد وعميق على الرغم من كونه باهتًا.