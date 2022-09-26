10 أخطاء تجنبها عند تصميم ديكور الشقة.. بينها عدم توزيع الإضاءة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ديكور الشقة من الخطوات المهمة لخلق شكل جمالي ومريح في أثناء التواجد بها، ويختار الشخص الديكور وفقًا لما يراه مناسبًا ولكن في بعض الأحيان ربما يكون اختيار الديكور وفقًا للأذواق الشخصية أمر خاطئ، ويعطي شكلا غير مريح للعين والأعصاب.

وحتى يكون ديكور الشقة مناسبًا ومريحًا للناظرين، مهندس الديكور، أبانوب سامي لـ«هن»، عدة أخطاء نقع بها عند تزيين الشقة ويجب البعد عنها، كما يلي:

أخطاء تجنبها عند تصميم ديكور الشقة

- عدم تجربة الأثاث قبل الشراء، إذ إن تجربة الأثاث تختبر شعورك بالراحة عند استخدامه وتقبل شكل تصميمه.

- ملامسة الأثاث بالحائط، فمن المفضل ترك مسافة صغيرة بينها.

- عدم اختيار ألوان الدهان على حسب لون الأثاث، إذ يعطي ذلك شعورًا بعدم الراحة.

- استخدام أكثر من بالت عند دهان الشقة، ومن المفضل أن تكون واحدة مكونة من 5 أو 6 ألوان لدهان الشقة كاملة، حتى تكون مريحة للأعين.

- استخدام ألوان دهانات غامقة للشقة في حالة قصر طول السقف، وذلك سيعطي شعورًا بالضيق.

- استخدام السيراميك المات، لأنه يكون شديد الصعوبة في تنظيفه.

- عدم التوزيع بين الإضاءة البيضاء والصفراء واستخدام إضاءة واحدة فقط.

- ترتيب لمبات المنزل بطريقة عشوائية.

- وجود أكباس كهربائية لوصلات الدش والإنترنت في أماكن محدودة بالمنزل.

- تصميم عرض فتحة باب المطبخ أصغر من 80 سم، لأنها ستمنع دخول الثلاجة داخل مالطبخ ويمكن أن تتسبب في كسر الباب وتؤثر على شكل الشقة.

خطوات سهلة لاختيار ديكور الحمامات

- ديكور دورات المياه صغيرة المساحة

من المفضل داخل دورات المياه الصغيرة، أن يجري إحاطتها بسيراميك فاتح اللون للشعور بالوسع، وأن يكون حوض الحمام بمقاس 80 سم «نص ركبة»، ويتم وضعه أمام فتحة الباب.

- ديكور دورات المياه كبيرة المساحة

تتميز دورة المياه كبيرة المساحة في منح الأريحية لاختيار أي ديكور مناسب للذوق الشخصي، إذ يمكنك استخدام ألوان داكنة دون تقييد وكذلك الأجهزة، فسيكون هناك مساحة كافية لاستيعاب الغسالة داخلها وغيرها من الأجهزة الأخرى.